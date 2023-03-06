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Лонгслив, лоферы и еще топ-6 must have сезона: без этих вещей не обойтись этой весной (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пришло время обновить гардероб Новость обновлена 06 марта 2023, 22:07
Пришло время обновить гардероб. Фото Getty Images

Весенняя погода способствует созданию стильных аутфитов

С наступлением весны стоит пересмотреть свой гардероб. Важно подобрать актуальную верхнюю одежду, найти пару-тройку трендовых вещей и дополнить этот арсенал стильной обувью.

Подробнее о главных трендах весны 2023 года рассказывает стилистка Инна в своем блоге (stylist.inna) в Инстаграм. Какая одежда и обувь в моде в этом сезоне? Читайте далее.

В топ-8 must have этой весны оказались:

  • Короткое пальто – хорошая альтернатива тренчу или куртке.
  • Рубашки в клетку. Их можно носить в качестве верхней одежды, если погода позволяет.
  • Ассиметричные юбки – разнообразят ваши весенние образы.
  • Верхняя одежда в винтажном стиле. В том числе куртки и пальто с потертостями.
  • Объемные джинсы. Оверсайз все еще остается с нами.
  • Аккуратные лоферы или балетки, последние прочно вернулись в тренды.
  • Приталенные лонгсливы. Стилист предлагает надевать сразу два или три.
  • Джинсовая верхняя одежда. Тотал деним – горячая тенденция.
Образы с лоферами и балетками
Лоферы и балетки - универсальная пара для весны
Образы с денимом
Деним - горячий тренд
Образы с винтажными куртками
Потертостями - модная фишка
Образы с коротким пальто
Короткое пальто снова актуально
Образы с лонгсливами
Лонгслив - обязательный атрибут весеннего гардероба
Образы с объемными джинсами
Оверсайз не теряет популярности
Образы с рубашкой в клетку
Клетка - вечный принт
Образы с ассиметричными юбками
Ассиметрия вышла в тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильное пальто на весну-2023. А еще мы писали о самых популярных украшениях, которые актуальны в этом году.

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#Мода #Тренды