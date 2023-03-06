Лонгслив, лоферы и еще топ-6 must have сезона: без этих вещей не обойтись этой весной (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Весенняя погода способствует созданию стильных аутфитов
С наступлением весны стоит пересмотреть свой гардероб. Важно подобрать актуальную верхнюю одежду, найти пару-тройку трендовых вещей и дополнить этот арсенал стильной обувью.
Подробнее о главных трендах весны 2023 года рассказывает стилистка Инна в своем блоге (stylist.inna) в Инстаграм. Какая одежда и обувь в моде в этом сезоне? Читайте далее.
В топ-8 must have этой весны оказались:
- Короткое пальто – хорошая альтернатива тренчу или куртке.
- Рубашки в клетку. Их можно носить в качестве верхней одежды, если погода позволяет.
- Ассиметричные юбки – разнообразят ваши весенние образы.
- Верхняя одежда в винтажном стиле. В том числе куртки и пальто с потертостями.
- Объемные джинсы. Оверсайз все еще остается с нами.
- Аккуратные лоферы или балетки, последние прочно вернулись в тренды.
- Приталенные лонгсливы. Стилист предлагает надевать сразу два или три.
- Джинсовая верхняя одежда. Тотал деним – горячая тенденция.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильное пальто на весну-2023. А еще мы писали о самых популярных украшениях, которые актуальны в этом году.