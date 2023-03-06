Лонгслив, лоферы и еще топ-6 must have сезона: без этих вещей не обойтись этой весной (фото)

Весенняя погода способствует созданию стильных аутфитов

С наступлением весны стоит пересмотреть свой гардероб. Важно подобрать актуальную верхнюю одежду, найти пару-тройку трендовых вещей и дополнить этот арсенал стильной обувью.

Подробнее о главных трендах весны 2023 года рассказывает стилистка Инна в своем блоге (stylist.inna) в Инстаграм. Какая одежда и обувь в моде в этом сезоне? Читайте далее.

В топ-8 must have этой весны оказались:

Короткое пальто – хорошая альтернатива тренчу или куртке.

– хорошая альтернатива тренчу или куртке. Рубашки в клетку. Их можно носить в качестве верхней одежды, если погода позволяет.

Их можно носить в качестве верхней одежды, если погода позволяет. Ассиметричные юбки – разнообразят ваши весенние образы.

– разнообразят ваши весенние образы. Верхняя одежда в винтажном стиле. В том числе куртки и пальто с потертостями.

В том числе куртки и пальто с потертостями. Объемные джинсы. Оверсайз все еще остается с нами.

Оверсайз все еще остается с нами. Аккуратные лоферы или балетки , последние прочно вернулись в тренды.

, последние прочно вернулись в тренды. Приталенные лонгсливы. Стилист предлагает надевать сразу два или три.

Стилист предлагает надевать сразу два или три. Джинсовая верхняя одежда. Тотал деним – горячая тенденция.

Лоферы и балетки - универсальная пара для весны

Деним - горячий тренд

Потертостями - модная фишка

Короткое пальто снова актуально

Лонгслив - обязательный атрибут весеннего гардероба

Оверсайз не теряет популярности

Клетка - вечный принт

Ассиметрия вышла в тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильное пальто на весну-2023. А еще мы писали о самых популярных украшениях, которые актуальны в этом году.