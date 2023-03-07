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Самая милая верхняя одежда 2023: какие пальто актуальны в весеннем сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Классическое пальто – база любого гардероба Новость обновлена 07 марта 2023, 07:45
Классическое пальто – база любого гардероба. Фото freepik.com

Стильным может быть не только классическое пальто, но и с трендовым принтом и рискованными цветами

Настал тот момент, когда солнце начинает вводить нас в заблуждение – и мы одеваем любимое пальто, чтобы замерзнуть и на следующий день снова вернуться к пуховику. Но совсем скоро погода станет идеальной именно для пальто.

Классическое пальто в бежевом, черном или коричневом цвете – база любого гардероба, рассказали в блоге о моде "MODEISME". Оно может быть прямым или оверсайз, с опущенной линией плеча или приталенным, — хотя бы один из таких фасонов у вас точно есть. Но в этом материале говорим о совершенно противоположном.

На фото ниже представлено 12 пальто разной длины и кроя. С трендовым анималистическим принтом и довольно рискованными, как для верхней одежды, цветами. Если хотите разнообразить свой гардероб, сделать его более ярким и не таким, как у большинства, обратите внимание на эти модели.

модное пальто 2023
модное пальто 2023
модное пальто 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.

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#Мода #Пальто #Верхняя одежда