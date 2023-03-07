Самая милая верхняя одежда 2023: какие пальто актуальны в весеннем сезоне (фото)

Стильным может быть не только классическое пальто, но и с трендовым принтом и рискованными цветами

Настал тот момент, когда солнце начинает вводить нас в заблуждение – и мы одеваем любимое пальто, чтобы замерзнуть и на следующий день снова вернуться к пуховику. Но совсем скоро погода станет идеальной именно для пальто.

Классическое пальто в бежевом, черном или коричневом цвете – база любого гардероба, рассказали в блоге о моде "MODEISME". Оно может быть прямым или оверсайз, с опущенной линией плеча или приталенным, — хотя бы один из таких фасонов у вас точно есть. Но в этом материале говорим о совершенно противоположном.

На фото ниже представлено 12 пальто разной длины и кроя. С трендовым анималистическим принтом и довольно рискованными, как для верхней одежды, цветами. Если хотите разнообразить свой гардероб, сделать его более ярким и не таким, как у большинства, обратите внимание на эти модели.

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.