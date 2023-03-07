Самые модные ботинки этой весны: три момента, которые нужно учесть при покупке челси (фото)

С ботинками челси можно составить много стильных образов

В весеннем гардеробе должна быть не только актуальная верхняя одежда, а и стильная пара обуви. Отличный вариант – ботинки челси, достаточно функциональные и универсальные.

Какие челси купить на весну 2023 года? Подробнее об этом рассказывает стилист Наталья Викторова в своем блоге в Инстаграм.

Ботинки челси идеально подойдут для весны. К примеру, впишутся в микс классического и спортивного стиля, который сейчас в моде. Кроме того, это комфортная и практичная обувь, да и выбор моделей радует разнообразием.

Стилист советует обращать внимание на три момента при выборе челси:

Высота голенища. В месте, где она кончается, проходит горизонталь, а значит образуется расширение. Попробуйте разные варианты по высоте и найдите свою модель.

В месте, где она кончается, проходит горизонталь, а значит образуется расширение. Попробуйте разные варианты по высоте и найдите свою модель. Масштаб платформы. Помните, что масштаб обуви сопоставляется с ростом, объемом фигуры, размером ноги. Чем миниатюрнее девушка – тем меньшей по объему должна быть обувь.

Помните, что масштаб обуви сопоставляется с ростом, объемом фигуры, размером ноги. Чем миниатюрнее девушка – тем меньшей по объему должна быть обувь. Ширина голенища. Расширенное голенище создает расслабленность и придает объем, более узкое — собранный и элегантный образ. Стилист призвала не допускать чрезмерное облегание и эффект нависших складок, а давать "немного воздуха".

Ботинки гармонируют не только с брюками

Цвет и стиль - дело вкуса

Обратите внимание на высоту обуви

Ширина голенища также важна

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