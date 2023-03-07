Самые модные ботинки этой весны: три момента, которые нужно учесть при покупке челси (фото)
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С ботинками челси можно составить много стильных образов
В весеннем гардеробе должна быть не только актуальная верхняя одежда, а и стильная пара обуви. Отличный вариант – ботинки челси, достаточно функциональные и универсальные.
Какие челси купить на весну 2023 года? Подробнее об этом рассказывает стилист Наталья Викторова в своем блоге в Инстаграм.
Ботинки челси идеально подойдут для весны. К примеру, впишутся в микс классического и спортивного стиля, который сейчас в моде. Кроме того, это комфортная и практичная обувь, да и выбор моделей радует разнообразием.
Стилист советует обращать внимание на три момента при выборе челси:
- Высота голенища. В месте, где она кончается, проходит горизонталь, а значит образуется расширение. Попробуйте разные варианты по высоте и найдите свою модель.
- Масштаб платформы. Помните, что масштаб обуви сопоставляется с ростом, объемом фигуры, размером ноги. Чем миниатюрнее девушка – тем меньшей по объему должна быть обувь.
- Ширина голенища. Расширенное голенище создает расслабленность и придает объем, более узкое — собранный и элегантный образ. Стилист призвала не допускать чрезмерное облегание и эффект нависших складок, а давать "немного воздуха".
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь "крадет стройность" и перешла в разряд антитрендов этого сезона. А еще мы писали о других модных вариантах обуви на весну, в том числе лоферах и балетках.