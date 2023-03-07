Минимализм, большие сумки и еще 7 горячих трендов: что модно носить этой весной (фото)
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В этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием тенденций
Совсем скоро на улице потеплеет, поэтому пора пересмотреть свой гардероб. Если добавить всего пару-тройку модных вещей, то градус стиля в ваших весенних образах станет на порядок выше.
Какая одежда в моде весной 2023 года? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле whatshewearsnow в Инстаграм.
Стоит обратить внимание как минимум на девять горячих тенденций. Некоторые, к примеру, деним или леопардовый принт, укрепили популярность с прошлых сезонов. А вот байкерские куртки – что-то новое, но вполне уместное для весенних аутфитов. Кроме того, вернулись в моду заниженная талия и большие сумки. Если хочется сделать образ ярким, то используйте элементы серебристых и золотистых оттенков, ведь они сейчас на пике трендов.
Тренды весны-2023
Большие сумки
Анималистический принт
Деним
Байкерская эстетика (особенно актуальны куртки)
Длинное платье
Минимализм
Оверсайз блейзер
Брюки с низкой талией
Серебро и золото
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки оказались в топе трендов этой весной: стильный аксессуар дополнит любой образ. А также мы писали, какие тренчи в моде в этом сезоне и с чем сочетать этот элемент верхней одежды, чтобы создать красивый лук.