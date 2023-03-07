Минимализм, большие сумки и еще 7 горячих трендов: что модно носить этой весной (фото)

В этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием тенденций

Совсем скоро на улице потеплеет, поэтому пора пересмотреть свой гардероб. Если добавить всего пару-тройку модных вещей, то градус стиля в ваших весенних образах станет на порядок выше.

Какая одежда в моде весной 2023 года? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле whatshewearsnow в Инстаграм.

Стоит обратить внимание как минимум на девять горячих тенденций. Некоторые, к примеру, деним или леопардовый принт, укрепили популярность с прошлых сезонов. А вот байкерские куртки – что-то новое, но вполне уместное для весенних аутфитов. Кроме того, вернулись в моду заниженная талия и большие сумки. Если хочется сделать образ ярким, то используйте элементы серебристых и золотистых оттенков, ведь они сейчас на пике трендов.

Тренды весны-2023

Большие сумки

Функциональная вещь

Анималистический принт

Леопард, зебра или змея - выбор ваш

Деним

Тотал деним - супермодная идея

Байкерская эстетика (особенно актуальны куртки)

Байкерская куртка - хорошая альтернатива привычной куртке

Длинное платье

Макси - трендовая длина

Минимализм

Лаконичность в моде

Оверсайз блейзер

Выбирайте пиджаки свободного кроя

Брюки с низкой талией

Заниженная посадка вернулась в моду

Серебро и золото

Добавьте блеска

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки оказались в топе трендов этой весной: стильный аксессуар дополнит любой образ. А также мы писали, какие тренчи в моде в этом сезоне и с чем сочетать этот элемент верхней одежды, чтобы создать красивый лук.