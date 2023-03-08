Никаких хайлайтеров и пышных ресниц: тренды макияжа, о которых давно пора забыть (фото)

Отказывайтесь от этих трендов, если хотите выглядеть стильно

Бьюти-тренды и модные тенденции макияжа меняются намного медленнее, чем антитренды в одежде. Иногда "переход" резкий, однако чаще всего это происходит постепенно. И все же каждый год появляются новые тренды и антитренды мейкапа.

И сегодня мы хотим поговорить с вами про антитренды. Поскольку в тренде натуральность, визажисты постепенно отказываются от накладных ресниц, излишнего сияния и т.д, пишет Ukr.Media.

Антитренды макияжа 2023 года

Кремовый контуринг — этой весной пора лучше заменить кремовые варианты на сухой сияющий бронзер и нежные персиковые румяна. Таким образом макияж будеи намного свежее и будет создать более молодой вид.

Матовые помады также оставьте в прошлом. Им на смену пришли сияющие и блестящие текстуры. Такие помады легко наносить даже без карандаша, а также они не подчеркивают трещины и шелушение на губах.

Сияющий хайлайтер — тренд, который устарел. Ему на смену пришла "стеклянная кожа". Это гладкая, ухоженная кожа с легким влажным эффектом, который можно создать с помощью сияющей базы под макияж.

Пышные накладные ресницы. Поскольку в тренде натуральность, визажисты советуют отказываться от использования накладных ресниц. Выбирайте легкую тушь, которая окрасит ваши ресницы, но не сделает их слишком интенсивными.

Зачесанные вверх брови — странный и неестественный тренд изжил свое. Укладывайте брови по росту волос, чтобы лицо выглядело более натурально.

Ранее мы рассказывали о 7 бьюти трендов этой зимы, которые подойдут почти каждой. Тенденции сезона подскажут, как накрасить глаза и губы, оформить брови и подобрать помаду для этого сезона.