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Вещь способная превратить вас в богиню: как правильно выбрать пальто на весну 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Самые модные пальто на весну 2023 года Новость обновлена 08 марта 2023, 20:17
Самые модные пальто на весну 2023 года. Фото gettyimages

Гайд по основным трендовым фасонам пальто в 2023 году.

Пальто — это самая популярная верхняя одежда на весенний период. Это настолько универсальный вариант, что его можно носить как под ботинки, сапоги на каблуках и без, а также под кроссовки. Главное — выбрать стильный фасон, который подойдет вам по фигуре.

Стилист Елена, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником purpur.stylist, поделилась на своей странице небольшой подборкой стильных фасонов пальто на весну 2023. Модный эксперт рассказала, как про "универсальных солдат", подходящих всем или почти всем, так и про варианты, которые идут только худеньким или дамам плюссайз.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Самый популярный вариант – однобортное/двухбортное пальто с запахом. Девушкам с фигурой груша и часы такое пальто подчеркнет талию, с прямоугольником — ее дорисует, а перевернутому треугольнику сбалансирует верх и низ. Но если у вас активный животик, то это не ваш вариант!

Прямое однобортное/двухбортное пальто – еще один универсальный вариант. Для яблока просто находка, потому что вытягивает фигуру. Также подходит и "прямоугольникам". А вот владелицам фигуры груши нужно быть осторожной, потому что такое пальто может быть большим сверху и малым снизу.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Пальто на запах — это идеальный вариант, если у вас сложный тип фигуры, потому что его можно посадить, как вам нужно! Но если у вас очень объемный животик, нужно быть осторожной, ведь может появиться эффект беременности.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Пальто-кокон – вариант для плюссайза яблочка и прямоугольника. Если у вас объемный животик – смело покупаем.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Пальто-кимоно – красивое, объемное и роскошное, но оно может увеличить зону груди и плеч.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Приталенное пальто – самый популярный тренд 2023 года. Хорошо садится на песочные часы и прямоугольники. Хороший вариант для груши. Перевернутому треугольнику подойдет только в хрупком телосложении. Категорически не подходит яблоку.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Кейп – актуально, смело и интересно. Садится на все фигуры.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Короткое пальто-жакет – еще один тренд 2023 года. В идеале должно закрывать середину бедра и быть достаточно объемным, чтобы не было складок. Подходит под любой рост.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.

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#Мода #Стиль #Пальто