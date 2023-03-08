Вещь способная превратить вас в богиню: как правильно выбрать пальто на весну 2023 года (фото)

Гайд по основным трендовым фасонам пальто в 2023 году.

Пальто — это самая популярная верхняя одежда на весенний период. Это настолько универсальный вариант, что его можно носить как под ботинки, сапоги на каблуках и без, а также под кроссовки. Главное — выбрать стильный фасон, который подойдет вам по фигуре.

Стилист Елена, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником purpur.stylist, поделилась на своей странице небольшой подборкой стильных фасонов пальто на весну 2023. Модный эксперт рассказала, как про "универсальных солдат", подходящих всем или почти всем, так и про варианты, которые идут только худеньким или дамам плюссайз.

Самые модные пальто на весну 2023 года

Самый популярный вариант – однобортное/двухбортное пальто с запахом. Девушкам с фигурой груша и часы такое пальто подчеркнет талию, с прямоугольником — ее дорисует, а перевернутому треугольнику сбалансирует верх и низ. Но если у вас активный животик, то это не ваш вариант!

Прямое однобортное/двухбортное пальто – еще один универсальный вариант. Для яблока просто находка, потому что вытягивает фигуру. Также подходит и "прямоугольникам". А вот владелицам фигуры груши нужно быть осторожной, потому что такое пальто может быть большим сверху и малым снизу.

Пальто на запах — это идеальный вариант, если у вас сложный тип фигуры, потому что его можно посадить, как вам нужно! Но если у вас очень объемный животик, нужно быть осторожной, ведь может появиться эффект беременности.

Пальто-кокон – вариант для плюссайза яблочка и прямоугольника. Если у вас объемный животик – смело покупаем.

Пальто-кимоно – красивое, объемное и роскошное, но оно может увеличить зону груди и плеч.

Приталенное пальто – самый популярный тренд 2023 года. Хорошо садится на песочные часы и прямоугольники. Хороший вариант для груши. Перевернутому треугольнику подойдет только в хрупком телосложении. Категорически не подходит яблоку.

Кейп – актуально, смело и интересно. Садится на все фигуры.

Короткое пальто-жакет – еще один тренд 2023 года. В идеале должно закрывать середину бедра и быть достаточно объемным, чтобы не было складок. Подходит под любой рост.

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.