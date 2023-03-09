Какой маникюр сделать, чтобы быть в тренде в 2023 году: советы профессионального мастера (фото)

Красивые идеи стильного и актуального маникюра на весну 2023 года

"Какой же маникюр сделать в этот раз?" — это проблема, с которой знакома каждая девушка. Перед походом в салон красоты в поисках идеального дизайна 100% перебираются различные паблики в соцсетях или модные журналы, где публикуются фото-идеи маникюра. Однако делать этого не обязательно, ведь зная о трендах маникюра 2023 можно придумать свой собственный дизайн.

С этим вопросом "Телеграф" обратился к профессиональному мастеру маникюра Таисии (@tais__nails). В эксклюзивном комментарии для нас она рассказала, какой же маникюр сделать, чтобы быть в тренде в 2023 году, выделив отдельно длину, форму, цвет и дизайн ногтей.

"Начнем с того, что тренд 2023 это натуральность" — отмечает мастер, поэтому при выборе дизайна ногтей, она советует выбирать полупрозрачные, нюдовые и молочные оттенки. Более того, это те цвета, которые всегда актуальны.

Из дизайнов, сейчас очень популярна поталь, стемпинг, втирка и куда же без классики — французский маникюр.

Что касается длины и формы - сейчас актуальны короткие ноготки. А если уже хочется длины, то лучше, чтобы она была минимальной. По форме — уже не один год на пике популярности остается мягкий квадрат. Острые и длинные ногти остались в прошлом — пора о них забыть.

"Итого, если вы хотите быть в тренде в 2023 году, выбирайте натуральность: короткий мягкий квадрат с полупрозрачным цветом и немного потали добавит шарма вашему маникюру" — советует мастер.

Раньше мы рассказывали о маникюре, который выдает низкую самооценку. Специалисты называют несколько дизайнов, которых следует избегать, если не хотите внезапно удешевить свой образ.