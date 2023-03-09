Топ-5 самых модных пар обуви этой весной: в чем будет и красиво, и удобно (фото)

Эффектные ботильоны или удобные ботинки – выбор за вами

Весной важно обновить свой гардероб не только трендовой одеждой и аксессуарами, а и подобрать актуальную пару обуви. Тем более что последние тенденции позволяют найти одновременно удобную и красивую обувь.

Какие ботинки, сапоги, туфли, босоножки, кеды и кроссовки в моде весной 2023 года? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Инстаграм.

Обувь очень важно в любом весеннем аутфите. Она не только выполняет прикладную функцию, а и завершает образ. На весну-2023 вы можете купить базовую модель кроссовок, или же выбрать эффектные ботильоны, которые станут акцентом лука.

Стилистка выделяет топ-5 модной обуви этой весной:

Ковбойские сапоги. Отлично сочетаются с разными стилями, повышая градус стиля в вашем луке.

Ботильоны и босоножки на платформе.

Кроссовки и кеды. Если вы ищите удобную обувь на весну, то присмотритесь к моделям Adidas Samba и Gazelle.

Ботильоны. На пике трендов сокс бутс (англ. socks – носок), которые станут изюминкой любого образа.

Балетки и туфли а-ля "Мэри Джейн", их легко узнать по изящной перепонке.

Балетки снова в моде

Самая трендовая модель

Платформа остается актуальной

Металлик - хит сезона

Универсальная пара обуви на весну

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде остаются ботинки челси, которые отлично подойдут для весенней погоды. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учесть при выборе обуви.