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Топ-5 самых модных пар обуви этой весной: в чем будет и красиво, и удобно (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обувь – важная часть весеннего образа
Обувь – важная часть весеннего образа. Фото Getty Images

Эффектные ботильоны или удобные ботинки – выбор за вами

Весной важно обновить свой гардероб не только трендовой одеждой и аксессуарами, а и подобрать актуальную пару обуви. Тем более что последние тенденции позволяют найти одновременно удобную и красивую обувь.

Какие ботинки, сапоги, туфли, босоножки, кеды и кроссовки в моде весной 2023 года? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Инстаграм.

Обувь очень важно в любом весеннем аутфите. Она не только выполняет прикладную функцию, а и завершает образ. На весну-2023 вы можете купить базовую модель кроссовок, или же выбрать эффектные ботильоны, которые станут акцентом лука.

Стилистка выделяет топ-5 модной обуви этой весной:

  • Ковбойские сапоги. Отлично сочетаются с разными стилями, повышая градус стиля в вашем луке.
  • Ботильоны и босоножки на платформе.
  • Кроссовки и кеды. Если вы ищите удобную обувь на весну, то присмотритесь к моделям Adidas Samba и Gazelle.
  • Ботильоны. На пике трендов сокс бутс (англ. socks – носок), которые станут изюминкой любого образа.
  • Балетки и туфли а-ля "Мэри Джейн", их легко узнать по изящной перепонке.
Балетки
Балетки снова в моде
Кеды Адидас
Самая трендовая модель
Обувь на платформе
Платформа остается актуальной
Ботильоны золотые
Металлик - хит сезона
Ковбойские сапоги
Универсальная пара обуви на весну

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде остаются ботинки челси, которые отлично подойдут для весенней погоды. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учесть при выборе обуви.

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#Мода #Обувь #Тренды