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Самая модная юбка в 2023 году: какие модели "макси" сделают ваши образы актуальными (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренд 2023 года – юбка макси
Тренд 2023 года – юбка макси. Фото instagram.com/elena.merkulovaa

Выберите свой вариант и начните экспериментировать с трендом этой весной

Модная юбка макси – это довольно безопасный тренд, потому что с такой юбкой можно делать много разных образов. И это не что-то очень массовое и памятное, что в следующем сезоне всем надоест.

К тому же это действительно нечто новое, свежее и очень женственное, подчеркивает стилист Елена Меркулова. Макси-юбка может быть как из денима (это кстати отдельный тренд), шелка, шерсти или хлопка. Вискозы и качественного полиэстера бояться тоже не стоит. Эти юбки не мнутся, учитывая длину – это важный фактор.

"Носить одну и ту же юбку можно совершенно по-разному, на вечер с каблуками, с пиджаком и лоферами, с сандалиями и майкой", — отмечает стилист.

юбка макси на девушках
юбка макси на девушках
юбка макси на девушках
юбка макси на девушках
юбка макси на девушках

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой стиль подходит женщинам, предпочитающим комфорт и сдержанность. Стилист предложила четыре формулы современных образов, которые очень просты в своей реализации.

Теги:
#Мода #Юбки #Тренды