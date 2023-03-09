Самая модная юбка в 2023 году: какие модели "макси" сделают ваши образы актуальными (фото)

Выберите свой вариант и начните экспериментировать с трендом этой весной

Модная юбка макси – это довольно безопасный тренд, потому что с такой юбкой можно делать много разных образов. И это не что-то очень массовое и памятное, что в следующем сезоне всем надоест.

К тому же это действительно нечто новое, свежее и очень женственное, подчеркивает стилист Елена Меркулова. Макси-юбка может быть как из денима (это кстати отдельный тренд), шелка, шерсти или хлопка. Вискозы и качественного полиэстера бояться тоже не стоит. Эти юбки не мнутся, учитывая длину – это важный фактор.

"Носить одну и ту же юбку можно совершенно по-разному, на вечер с каблуками, с пиджаком и лоферами, с сандалиями и майкой", — отмечает стилист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой стиль подходит женщинам, предпочитающим комфорт и сдержанность. Стилист предложила четыре формулы современных образов, которые очень просты в своей реализации.