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Названы пять трендов штанов, без которых ваш гардероб будет "голым" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кожаные штаны - один из главных трендов в 2023 году
Кожаные штаны - один из главных трендов в 2023 году. Фото instagram.com/ukrainefashion.ua

Эти весенние брюки актуальны благодаря многим дизайнерам

Кожа — один из "горячих" модных трендов в новом сезоне. Байкерская тема вновь возвращается, а с ней и все ключевые тренды, которые легко применимы в современных повседневных образах.

Кроме кожаных брюк актуальны в 2023 году еще четыре тренда этого элемента одежды, которыми вы можете пополнить свой "голодный" на новинки весенний гардероб. Как пишет nv.ua, актуальными сейчас являются смарт джоггеры, брюки с низкой посадкой, широкий брюки и карго.

Смарт джоггеры

Эксперты рекомендуют выбирать нетипичные и качественные материалы, чтобы придать простой паре элегантности.

Смарт джоггеры штаны
Смарт джоггеры штаны

Кожаные штаны

Брюки из искусственной или настоящей кожи, да еще и с пиджаком в тон, придадут выразительности вашему образу.

Кожаные штаны
Кожаные штаны

Брюки с низкой посадкой

Отголосок нулевых, который идеально сочетается с кроп-топами и приталенными футболками.

Брюки с низкой посадкой
Брюки с низкой посадкой

Широкие брюки

Варианты стилизаций безграничны, а фасон подходит буквально любому наряду.

Широкие брюки
Широкие брюки

Карго

Пока классические джинсы предлагают женщинам карманы меньше, чем детские, карго удовлетворяют этот вопрос целиком.

штаны карго
штаны карго

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.

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#Мода #Штаны #Тренды