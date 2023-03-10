Названы пять трендов штанов, без которых ваш гардероб будет "голым" (фото)

Эти весенние брюки актуальны благодаря многим дизайнерам

Кожа — один из "горячих" модных трендов в новом сезоне. Байкерская тема вновь возвращается, а с ней и все ключевые тренды, которые легко применимы в современных повседневных образах.

Кроме кожаных брюк актуальны в 2023 году еще четыре тренда этого элемента одежды, которыми вы можете пополнить свой "голодный" на новинки весенний гардероб. Как пишет nv.ua, актуальными сейчас являются смарт джоггеры, брюки с низкой посадкой, широкий брюки и карго.

Смарт джоггеры

Эксперты рекомендуют выбирать нетипичные и качественные материалы, чтобы придать простой паре элегантности.

Кожаные штаны

Брюки из искусственной или настоящей кожи, да еще и с пиджаком в тон, придадут выразительности вашему образу.

Брюки с низкой посадкой

Отголосок нулевых, который идеально сочетается с кроп-топами и приталенными футболками.

Широкие брюки

Варианты стилизаций безграничны, а фасон подходит буквально любому наряду.

Карго

Пока классические джинсы предлагают женщинам карманы меньше, чем детские, карго удовлетворяют этот вопрос целиком.

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.