От металлика до пастели: топ-5 цветов маникюра, которые оказались на пике популярности в марте (фото)
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Весной в моду входят яркие оттенки, но и любимый многими серебристый остается в тренде
С наступлением весны хочется добавить в свой гардероб красок, или хотя бы нанести сочный цвет лака на ногти. К счастью, в моду вошел яркий оранжевый, но и более сдержанные оттенки остаются актуальными.
Нейл-эксперты рекомендуют в марте 2023 года обратить внимание на пять топовых оттенков, которые украсят ваши ногти. С ними ваш маникюр будет безупречным, пишет whowhatwear.
Тренды маникюра
Серебристый
Металлик уже который сезон остается на пике трендов как в одежде, так и в нейл-дизайне. Футуристический оттенок — идеальный способ добавить немного блеска в вашу повседневную жизнь. Так что серебристые оттенки – хороший выбор для мартовского маникюра.
Кремовый
Любите нюдовый маникюр, но хотите выйти на новый уровень? Тогда кремовый лак может стать вашим новым фаворитом. Минималистичный блеск или лакированное покрытие — новый тренд нейл-арта в стиле нюд.
Оранжевый
Если весной хочется быть ярче – посмотрите на этот сочный тон оранжевого! С таким цветом ваши ногти будут акцентом мартовских аутфитов.
Перламутровая пастель
Пастельно-жемчужный маникюр — еще одна популярная цветовая тенденция, по словам нейл-мастеров. Просто выберите розовый или сиреневый оттенок и добавьте сверху мерцания.
Розовый в стиле Барби
Носите этот новый мартовский фаворит как на коротких ногтях, так и на длинных. Особенно удачно этот дизайн маникюра впишется в образы в эстетике нулевых, которые вернулись в моду.
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