От металлика до пастели: топ-5 цветов маникюра, которые оказались на пике популярности в марте (фото)

Весной в моду входят яркие оттенки, но и любимый многими серебристый остается в тренде

С наступлением весны хочется добавить в свой гардероб красок, или хотя бы нанести сочный цвет лака на ногти. К счастью, в моду вошел яркий оранжевый, но и более сдержанные оттенки остаются актуальными.

Нейл-эксперты рекомендуют в марте 2023 года обратить внимание на пять топовых оттенков, которые украсят ваши ногти. С ними ваш маникюр будет безупречным, пишет whowhatwear.

Тренды маникюра

Серебристый

Металлик уже который сезон остается на пике трендов как в одежде, так и в нейл-дизайне. Футуристический оттенок — идеальный способ добавить немного блеска в вашу повседневную жизнь. Так что серебристые оттенки – хороший выбор для мартовского маникюра.

Металлик не теряет популярности

Кремовый

Любите нюдовый маникюр, но хотите выйти на новый уровень? Тогда кремовый лак может стать вашим новым фаворитом. Минималистичный блеск или лакированное покрытие — новый тренд нейл-арта в стиле нюд.

Нежный маникюр

Оранжевый

Если весной хочется быть ярче – посмотрите на этот сочный тон оранжевого! С таким цветом ваши ногти будут акцентом мартовских аутфитов.

Добавьте яркости

Перламутровая пастель

Пастельно-жемчужный маникюр — еще одна популярная цветовая тенденция, по словам нейл-мастеров. Просто выберите розовый или сиреневый оттенок и добавьте сверху мерцания.

Блеск и натуральность в одном флаконе

Розовый в стиле Барби

Носите этот новый мартовский фаворит как на коротких ногтях, так и на длинных. Особенно удачно этот дизайн маникюра впишется в образы в эстетике нулевых, которые вернулись в моду.

Маникюр а-ля Барби

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