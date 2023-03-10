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Балетки – супертренд весны-2023: семь образов с этой обувью, которые понравятся всем (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Балетки – маст хэв в весеннем гардероба
Балетки – маст хэв в весеннем гардероба. Фото Getty Images

С балетками можно составить уйму стильных аутфитов

Весной важно не только обновить гардероб парой-тройкой модных вещей, а у уделить внимание актуальной обуви. Для более теплой погоды идеально подойдут балетки — одна из самых удобных моделей женской обуви.

Эти туфли на низком ходу все прочнее возвращаются в тренды. Как рассказывает в своем Инстаграм-блоге стилистка Ната Москаленко, в этом сезоне балетки более массово заполонили подиумы, а скоро выйдут и на улицы.

По словам стилистки, нужно уметь строить актуальные и стильные образы с балетками. Так, давно устарела формула десятилетней давности: скинни + круглоносые балетки + приталенная короткая куртка.

Взамен Москаленко предлагает создавать интересные сочетания, используя один стилистический прием – микс полярных стилей. Например, она советует надевать балетки с брюками-карго или джинсами-багги. В таких комбинациях обувь сбалансируют процент женственности образа.

Кроме того, актуальны луки в эстетике минимализма 90-х. Характерная черта для таких образов — объемный верх и длинные прямые юбки.

Семь стильных образов с балетками на весну-2023

Образ с балетками
Стильный образ с балетками
Образ с балетками
Низкая талия - тренд из прошлого, как и балетки
Образ с балетками
Идеальный весенний аутфит
Образ с балетками
Балетки - это удобно и красиво
Образ с балетками
Эта обувь подойдет и под джинсы
Образ с балетками
С юбкой смотрится не менее шикарно
Образ с балетками
Светлая вертикаль в образе создает стройный силуэт

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая еще обувь в топе трендов весны 2023 года. Выбрать стильные сапоги или удобные кроссовки довольно просто.

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#Обувь #Стиль #Балетки