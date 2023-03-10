Балетки – супертренд весны-2023: семь образов с этой обувью, которые понравятся всем (фото)

С балетками можно составить уйму стильных аутфитов

Весной важно не только обновить гардероб парой-тройкой модных вещей, а у уделить внимание актуальной обуви. Для более теплой погоды идеально подойдут балетки — одна из самых удобных моделей женской обуви.

Эти туфли на низком ходу все прочнее возвращаются в тренды. Как рассказывает в своем Инстаграм-блоге стилистка Ната Москаленко, в этом сезоне балетки более массово заполонили подиумы, а скоро выйдут и на улицы.

По словам стилистки, нужно уметь строить актуальные и стильные образы с балетками. Так, давно устарела формула десятилетней давности: скинни + круглоносые балетки + приталенная короткая куртка.

Взамен Москаленко предлагает создавать интересные сочетания, используя один стилистический прием – микс полярных стилей. Например, она советует надевать балетки с брюками-карго или джинсами-багги. В таких комбинациях обувь сбалансируют процент женственности образа.

Кроме того, актуальны луки в эстетике минимализма 90-х. Характерная черта для таких образов — объемный верх и длинные прямые юбки.

Семь стильных образов с балетками на весну-2023

Стильный образ с балетками

Низкая талия - тренд из прошлого, как и балетки

Идеальный весенний аутфит

Балетки - это удобно и красиво

Эта обувь подойдет и под джинсы

С юбкой смотрится не менее шикарно

Светлая вертикаль в образе создает стройный силуэт

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая еще обувь в топе трендов весны 2023 года. Выбрать стильные сапоги или удобные кроссовки довольно просто.