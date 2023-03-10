Топ-4 антитренда 2023 года: срочно выбросите эти вещи из своего гардероба (фото)

Одна безвкусная вещь разрушит весь образ

В этом сезоне дизайнеры порадовали многообразием тенденций, однако не менее важно следить за антитрендами. Ведь одна неактуальная вещь в образе – и ваш вид полностью испорчен.

Что из одежды, обуви и аксессуаров уже давно вышло из моды? Подробнее о главных антитрендах 2023 года рассказывает стилист Анна Ивашова в своем блоге в Инстаграм.

Как поясняет Ивашова, антитренды- это вещи, которые когда-то были на пике популярности, а сейчас "неактуальные", "немодные". Однако она дает важную рекомендацию: "Помните, что мода циклична, поэтому не стоит выкидывать "антитренды", достаточно их хорошо упаковать и отложить".

В списке главных антитрендов в 2023 году стилист выделяет следующие:

Мелкая плиссировка. Обратите внимание на более актуальные фактуры юбок.

Обратите внимание на более актуальные фактуры юбок. Массивные кроссовки. Известные бренды постепенно отдают предпочтение более универсальным моделям обуви.

Известные бренды постепенно отдают предпочтение более универсальным моделям обуви. Пуховик, декорированный мехом. Винтажная шуба – тренд, а вот излишнее украшательство верхней одежды – табу.

Винтажная шуба – тренд, а вот излишнее украшательство верхней одежды – табу. Шарф-снуд. Их уже не носят. Сейчас в моде длинные шарфы из плотного материала.

Такие кроссовки теряют актуальность

Снуд - шарф-антитренд

Пока что эти юбки ушли из топа тенденций

Мех - не самый стильный и экологичный вариант

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