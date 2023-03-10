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Топ-4 антитренда 2023 года: срочно выбросите эти вещи из своего гардероба (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пора пересмотреть свой гардероб
Пора пересмотреть свой гардероб. Фото Liza Summer/pexels.com

Одна безвкусная вещь разрушит весь образ

В этом сезоне дизайнеры порадовали многообразием тенденций, однако не менее важно следить за антитрендами. Ведь одна неактуальная вещь в образе – и ваш вид полностью испорчен.

Что из одежды, обуви и аксессуаров уже давно вышло из моды? Подробнее о главных антитрендах 2023 года рассказывает стилист Анна Ивашова в своем блоге в Инстаграм.

Как поясняет Ивашова, антитренды- это вещи, которые когда-то были на пике популярности, а сейчас "неактуальные", "немодные". Однако она дает важную рекомендацию: "Помните, что мода циклична, поэтому не стоит выкидывать "антитренды", достаточно их хорошо упаковать и отложить".

В списке главных антитрендов в 2023 году стилист выделяет следующие:

  • Мелкая плиссировка. Обратите внимание на более актуальные фактуры юбок.
  • Массивные кроссовки. Известные бренды постепенно отдают предпочтение более универсальным моделям обуви.
  • Пуховик, декорированный мехом. Винтажная шуба – тренд, а вот излишнее украшательство верхней одежды – табу.
  • Шарф-снуд. Их уже не носят. Сейчас в моде длинные шарфы из плотного материала.
Массивные кроссовки
Такие кроссовки теряют актуальность
Шарф снуд
Снуд - шарф-антитренд
Плисированная юбка
Пока что эти юбки ушли из топа тенденций
Пуховик с мехом
Мех - не самый стильный и экологичный вариант

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки на пике тенденций и украсят любой образ весной 2023 года. А еще мы писали, как выбрать стильный тренч и с чем сочетать этот элемент верхней одежды в марте.

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#Мода #Антитренды