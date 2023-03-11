Крутая альтернатива зебре и леопарду: идеи маникюра с черепаховым принтом (фото, видео)

Анималистические принты очень актуальны в 2023 году

Какие только принты не используют мастера нейл-арта в своей работе! Мы уже рассказывали об актуальных оттенках маникюра наступившей весны, а также про дизайны ногтей, которые выдают низкую самооценку обладательницы. А теперь поговорим про анималистичные рисунки для маникюра, а именно тот, который может легко заменить популярные сейчас леопардовые и зебровые принты.

Трендом маникюра в 2023 году становится черепаховый принт, пишет nv.ua. Это более спокойный и менее агрессивный дизайн, который обычно состоит из трех-четырех близких оттенков коричневого и порой черного, плавно перетекающих друг в друга. По сути, это слегка растушеванный леопард в спокойных тонах.

Сделать такой рисунок достаточно просто и самостоятельно, как показано на видео ниже. Черепаховый принт можно сделать как на каждом ногте полноценно, так и в виде французского маникюра или небольших акцентов.

Модные идеи маникюра с принтом "черепаха"

Раньше мы рассказывали о трендовых идеях молочного маникюра. В нашей подборке — немало вариантов, так что каждая модница обязательно найдет что-то себе по душе.