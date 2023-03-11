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Крутая альтернатива зебре и леопарду: идеи маникюра с черепаховым принтом (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Нейл-арт "черепаха" популярен в новом сезоне Новость обновлена 11 марта 2023, 17:01
Нейл-арт "черепаха" популярен в новом сезоне. Фото instagram.com

Анималистические принты очень актуальны в 2023 году

Какие только принты не используют мастера нейл-арта в своей работе! Мы уже рассказывали об актуальных оттенках маникюра наступившей весны, а также про дизайны ногтей, которые выдают низкую самооценку обладательницы. А теперь поговорим про анималистичные рисунки для маникюра, а именно тот, который может легко заменить популярные сейчас леопардовые и зебровые принты.

Трендом маникюра в 2023 году становится черепаховый принт, пишет nv.ua. Это более спокойный и менее агрессивный дизайн, который обычно состоит из трех-четырех близких оттенков коричневого и порой черного, плавно перетекающих друг в друга. По сути, это слегка растушеванный леопард в спокойных тонах.

Сделать такой рисунок достаточно просто и самостоятельно, как показано на видео ниже. Черепаховый принт можно сделать как на каждом ногте полноценно, так и в виде французского маникюра или небольших акцентов.

Модные идеи маникюра с принтом "черепаха"

маникюр принт черепаха
маникюр принт черепаха
маникюр принт черепаха
маникюр принт черепаха
маникюр принт черепаха
маникюр черепаховый принт
маникюр черепаховый принт
маникюр черепаховый принт
маникюр черепаховый принт
маникюр черепаховый принт

Раньше мы рассказывали о трендовых идеях молочного маникюра. В нашей подборке — немало вариантов, так что каждая модница обязательно найдет что-то себе по душе.

Теги:
#Мода #Маникюр #Принты