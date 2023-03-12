Милые "Мэри Джейн" и роскошные балетки: как выглядит обувь, актуальность которой в новом сезоне все выше (фото)

Это очень изящная и максимально комфортная обувь, которая подходит для любых ситуаций

Такие туфли как "Мэри Джейн" этой весной на пике популярности. Отличительной их чертой является круглый носок, стойкие каблуки и тонкие ремешки с пряжкой или кнопкой у косточек. Вместе с балетками "Мэри Джейн" считаются самыми желанными в 2023 году.

Украинский персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала об трендах этой обуви. Актуальными цветами являются красный, золотой, серебряный, классический черный и белый, ведь классика — это беспроигрышный вариант в любом образе.

Мэри Джейн с квадратным носиком

"Золотые" балетки

Кожаные балетки

Балетки Anna-Marie

Балетки Ashley

Балетки Melissa

Туфли на плоской подошве

Балетки Mini Jane

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.