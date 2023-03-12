Милые "Мэри Джейн" и роскошные балетки: как выглядит обувь, актуальность которой в новом сезоне все выше (фото)
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Это очень изящная и максимально комфортная обувь, которая подходит для любых ситуаций
Такие туфли как "Мэри Джейн" этой весной на пике популярности. Отличительной их чертой является круглый носок, стойкие каблуки и тонкие ремешки с пряжкой или кнопкой у косточек. Вместе с балетками "Мэри Джейн" считаются самыми желанными в 2023 году.
Украинский персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала об трендах этой обуви. Актуальными цветами являются красный, золотой, серебряный, классический черный и белый, ведь классика — это беспроигрышный вариант в любом образе.
Мэри Джейн с квадратным носиком
"Золотые" балетки
Кожаные балетки
Балетки Anna-Marie
Балетки Ashley
Балетки Melissa
Туфли на плоской подошве
Балетки Mini Jane
Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.