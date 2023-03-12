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Милые "Мэри Джейн" и роскошные балетки: как выглядит обувь, актуальность которой в новом сезоне все выше (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Мэри Джейн - одни из самых желанных туфель этого сезона Новость обновлена 12 марта 2023, 08:47
Мэри Джейн - одни из самых желанных туфель этого сезона. Фото instagram.com/ikos_shoes

Это очень изящная и максимально комфортная обувь, которая подходит для любых ситуаций

Такие туфли как "Мэри Джейн" этой весной на пике популярности. Отличительной их чертой является круглый носок, стойкие каблуки и тонкие ремешки с пряжкой или кнопкой у косточек. Вместе с балетками "Мэри Джейн" считаются самыми желанными в 2023 году.

Украинский персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме рассказала об трендах этой обуви. Актуальными цветами являются красный, золотой, серебряный, классический черный и белый, ведь классика — это беспроигрышный вариант в любом образе.

Мэри Джейн с квадратным носиком

красные Мэри Джейн с квадратным носиком

"Золотые" балетки

Золотые балетки

Кожаные балетки

Кожаные балетки

Балетки Anna-Marie

Балетки

Балетки Ashley

Балетки белые

Балетки Melissa

Балетки серебряные

Туфли на плоской подошве

Туфли на плоской подошве

Балетки Mini Jane

Балетки леопардовые

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.

Теги:
#Мода #Обувь #Туфли #Тренды #Балетки