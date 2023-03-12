Супертренд весны-2023 – карго: топ-8 вещей, с которыми эти штаны сочетаются идеально (фото)
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С карго вы сможете составить много стильных весенних образов
Штаны с вместительными карманами карго не только практичны, а и стали главным трендом весны 2023 года. Сочетать эту вещь можно не только с бомбером, а и более экстравагантными атрибутами гардероба.
Подробнее о том, как носить штаны карго, рассказывает украинская стилистка Мирослава Грицак в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, стоит обратить внимание как минимум на восемь вещей, которые идеально сочетаются с карго.
Как рассказывает стилистка, штаны карго – стильный и функциональный элемент гардероба, поэтому носить его можно почти со всем. К примеру, более базовой выглядит комбинация карго и бомбера, а вот микс стилей можно получить, если дополнить эти штаны корсетом или классическим пиджаком.
С чем носить штаны карго:
- Карго + корсет
- Карго + интересный топ (прозрачный/с драпировкой/с цветами/с вырезами)
- Карго + рубашка
- Карго + жилетка от костюма
- Карго + пиджак
- Карго + короткий жакет в стиле Chanel
- Карго + укороченный топ
- Карго + бомбер
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще фасоны штанов в моде весной этого года. Кожаные штаны, к примеру, один из главных трендов в 2023 году.