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Супертренд весны-2023 – карго: топ-8 вещей, с которыми эти штаны сочетаются идеально (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Карго – удобные и модные штаны Новость обновлена 12 марта 2023, 19:15
Карго – удобные и модные штаны. Фото pexels.com

С карго вы сможете составить много стильных весенних образов

Штаны с вместительными карманами карго не только практичны, а и стали главным трендом весны 2023 года. Сочетать эту вещь можно не только с бомбером, а и более экстравагантными атрибутами гардероба.

Подробнее о том, как носить штаны карго, рассказывает украинская стилистка Мирослава Грицак в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, стоит обратить внимание как минимум на восемь вещей, которые идеально сочетаются с карго.

Как рассказывает стилистка, штаны карго – стильный и функциональный элемент гардероба, поэтому носить его можно почти со всем. К примеру, более базовой выглядит комбинация карго и бомбера, а вот микс стилей можно получить, если дополнить эти штаны корсетом или классическим пиджаком.

С чем носить штаны карго:

  • Карго + корсет
  • Карго + интересный топ (прозрачный/с драпировкой/с цветами/с вырезами)
  • Карго + рубашка
  • Карго + жилетка от костюма
  • Карго + пиджак
  • Карго + короткий жакет в стиле Chanel
  • Карго + укороченный топ
  • Карго + бомбер
Образы со штанами карго
Образы со штанами карго
Образы со штанами карго
Образы со штанами карго
Образы со штанами карго
Образы со штанами карго
Образы со штанами карго
Образы со штанами карго

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще фасоны штанов в моде весной этого года. Кожаные штаны, к примеру, один из главных трендов в 2023 году.

Теги:
#Мода #Штаны #Тренды