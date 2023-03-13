Клубничный нейл-арт, хромированный френч и еще 3 тренда маникюра, которые украсят ваши ногти в 2023 году (фото)

Понравятся как тем, кто предпочитает элегантность, так и тем, кто любит смелые образы

Весна пришла, а с ней и смелые идеи для маникюра. В новом сезоне возвращается в моду хромированная обработка ногтей, которая привлекает внимание своим блеском и сверканием на солнышке. Этот дерзкий маникюр подойдет тем, кто не боится экспериментировать и любит яркие акценты в образах.

Актуальными сейчас есть пять трендов маникюра: от нейтральных и кокетливых вариантов до смелых и дерзких решений, пишет life.nv. В новом году обращаем внимание на клубничные и хрустальные ногти, розовый жемчуг, хромированный французский маникюр и футуристическое титановое покрытие.

Клубничные ногти

Титановое покрытие

Хрустальные ногти

Хромированный френч

Розовый жемчуг

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.