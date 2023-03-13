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Клубничный нейл-арт, хромированный френч и еще 3 тренда маникюра, которые украсят ваши ногти в 2023 году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Титановое хромированное покрытие для самых смелых Новость обновлена 13 марта 2023, 12:05
Титановое хромированное покрытие для самых смелых. Фото instagram.com/nailsbyzola

Понравятся как тем, кто предпочитает элегантность, так и тем, кто любит смелые образы

Весна пришла, а с ней и смелые идеи для маникюра. В новом сезоне возвращается в моду хромированная обработка ногтей, которая привлекает внимание своим блеском и сверканием на солнышке. Этот дерзкий маникюр подойдет тем, кто не боится экспериментировать и любит яркие акценты в образах.

Актуальными сейчас есть пять трендов маникюра: от нейтральных и кокетливых вариантов до смелых и дерзких решений, пишет life.nv. В новом году обращаем внимание на клубничные и хрустальные ногти, розовый жемчуг, хромированный французский маникюр и футуристическое титановое покрытие.

Клубничные ногти

маникюр Клубничные ногти

Титановое покрытие

маникюр Титановое покрытие

Хрустальные ногти

маникюр Хрустальные ногти

Хромированный френч

маникюр Хромированный френч

Розовый жемчуг

маникюр Розовый жемчуг

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

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#Мода #Маникюр #Тренды