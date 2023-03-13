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Необязательно скупаться в дорогих бутиках: "гибкие" тренды, которые подойдут к любому стилю (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Актуальная эстетика весны-лета 2023, или гибкие тренды
Актуальная эстетика весны-лета 2023, или гибкие тренды. Фото freepik.com

Вы можете найти что-нибудь на секонде, чтобы оставаться "в тренде"

Если вы не тот человек, который связан с fashion-миром ежедневно и напрямую (модель, инфлюенсер, селебрити), то покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Это отмечает украинский стилист Матвей Калугин. По словам эксперта, чтобы быть "в тренде" всегда и создавать самобытные образы, следует развивать насмотренность для понимания конкретной актуальной эстетики и следить за трендами стилистических приемов, а не покупать юбку или платье "как у блогерши".

"Если вы знаете, какая эстетика сейчас актуальна и как ее адаптировать под себя, тогда у вас появляется та же гибкость в стиле. Ведь вы можете найти что-то подобное у себя в шкафу, на секонде, в винтажных магазинах или у локальных производителей", – подчеркивает стилист.

Панк

Для панка, например, характерны заклепки и шипы на одежде, булавки, провокационные принты и лого, деконструкция и неровный край изделий, много кожи.

темнокожая девушка в юбке

Вамп, готика

Не в последнюю очередь обрели популярность после выхода сериала "Wednesday". Такую эстетику могут передать темные оттенки, приталенные, агрессивно-сексуальные силуэты, кружева, драпировки, вырезы на одежде.

девушка в кожанке

Милитари

Эстетике соответствуют штаны карго, нейлоновые бомберы, hiking boots, камуфляжный принт и песочно-оливковая гамма в наряде.

парень в милитари

Спорт-шик

Сочетает в себе спортивные элементы с гламуром. В современной интерпретации это может быть длинная юбка с дутым жилетом или свободные джоггеры к корсету.

девушка в зеленом жилете

Неоромантизм

Характеризует более "интеллектуальную" трактовку романтизма с игрой объемов, фигурными вырезами и сдержанными цветами.

девушка в юбке

Скандинавский максимализм

Для передачи эстетики подойдет микс насыщенных оттенков, принты в полоску, цветы или леопард, массивные аксессуары и инфантильность в стиле (накладные ячейки, мультяшные принты, высокие носки с балетками и т.п.).

Скандинавский стиль для девушки

Mermaid core

Передает эстетику загадочных жительниц моря – русалок. Это воздушные платья из шифона с воланами, юбки макси, топы с аппликацией, раковины и морские элементы в аксессуарах и одежде.

девушка в розовом

Гранж

Сочетает эклектические элементы и нарочитую непринужденность, иногда неопрятность. Это клетчатые рубашки, потертые baggy jeans, растянутые рваные свитера, бомберы.

Гранж одежда

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.

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#Мода #Стиль #Тренды