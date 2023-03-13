Необязательно скупаться в дорогих бутиках: "гибкие" тренды, которые подойдут к любому стилю (фото)

Вы можете найти что-нибудь на секонде, чтобы оставаться "в тренде"

Если вы не тот человек, который связан с fashion-миром ежедневно и напрямую (модель, инфлюенсер, селебрити), то покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Это отмечает украинский стилист Матвей Калугин. По словам эксперта, чтобы быть "в тренде" всегда и создавать самобытные образы, следует развивать насмотренность для понимания конкретной актуальной эстетики и следить за трендами стилистических приемов, а не покупать юбку или платье "как у блогерши".

"Если вы знаете, какая эстетика сейчас актуальна и как ее адаптировать под себя, тогда у вас появляется та же гибкость в стиле. Ведь вы можете найти что-то подобное у себя в шкафу, на секонде, в винтажных магазинах или у локальных производителей", – подчеркивает стилист.

Панк

Для панка, например, характерны заклепки и шипы на одежде, булавки, провокационные принты и лого, деконструкция и неровный край изделий, много кожи.

Вамп, готика

Не в последнюю очередь обрели популярность после выхода сериала "Wednesday". Такую эстетику могут передать темные оттенки, приталенные, агрессивно-сексуальные силуэты, кружева, драпировки, вырезы на одежде.

Милитари

Эстетике соответствуют штаны карго, нейлоновые бомберы, hiking boots, камуфляжный принт и песочно-оливковая гамма в наряде.

Спорт-шик

Сочетает в себе спортивные элементы с гламуром. В современной интерпретации это может быть длинная юбка с дутым жилетом или свободные джоггеры к корсету.

Неоромантизм

Характеризует более "интеллектуальную" трактовку романтизма с игрой объемов, фигурными вырезами и сдержанными цветами.

Скандинавский максимализм

Для передачи эстетики подойдет микс насыщенных оттенков, принты в полоску, цветы или леопард, массивные аксессуары и инфантильность в стиле (накладные ячейки, мультяшные принты, высокие носки с балетками и т.п.).

Mermaid core

Передает эстетику загадочных жительниц моря – русалок. Это воздушные платья из шифона с воланами, юбки макси, топы с аппликацией, раковины и морские элементы в аксессуарах и одежде.

Гранж

Сочетает эклектические элементы и нарочитую непринужденность, иногда неопрятность. Это клетчатые рубашки, потертые baggy jeans, растянутые рваные свитера, бомберы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.