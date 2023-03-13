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С чем носить кожаную куртку этой весной: топ-3 идеи для стильного образа с бомбером (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Бомбер – обязательная вещь в весеннем гардеробе
Бомбер – обязательная вещь в весеннем гардеробе. Фото Getty Images

Кожаная куртка не только функциональна, но и горячий тренд этого сезона

Кожаная куртка-бомбер остается который сезон на пике тенденций. Актуальна она и весной 2023 года. К тому же этот предмет гардероба позволит создать образы в самых разных стилях.

Какие бомберы в моде и с чем сочетать кожаную куртку весной-2023, чтобы выглядеть стильно? Подробнее об этом говорится в блоге о стиле modeis.me в Instagram.

Так, в этом сезоне кожаные куртки и бомберы присутствовали в коллекциях именитых брендов. В том числе их продемонстрировали на подиуму Saint Laurent, Miu Miu и Acne Studios. Да и в социальных сетях инфлюенсеры и стритстайлеры давно щеголяют в оверсайз куртках или показывают смелое сочетание бомбера с длинной юбкой.

Стилисты рассказывают, что стоит обратить внимание как минимум на три лучших варианта стайлинга кожаного бомбера этой весной. Во-первых, речь идет о классическом и беспроигрышном сочетании кожаного бомбера с белым топом и денимом внизу. Во-вторых, не менее эффектно будет выглядеть кожаный монолук с леггинсами и остроносыми сапогами. И третий вариант комбинации – куртка, романтичное платье и трендовые балетками.

Модные куртки весной 2023
Трендовая куртка сезона
Куртка бомбер
Бомбер - отличная альтернатива косухе
Кожаные куртки
Кожа не выходит из моды

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в топе трендов продолжают находиться штаны карго. Стилист пояснила, с чем сочетать эту вещь в весеннее время года. А еще мы сообщали, как вписать в повседневные образы трендовую юбку макси.

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#Мода #Куртка #Тренды #Бомбер