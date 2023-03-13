Топ-11 трендовых сумок: такой аксессуар никогда не выйдет из моды (фото)

Сумок в гардеробе должно быть несколько

Именно актуальные аксессуары способны повысить градус стиля в образе и сделать ваш аутфит более презентабельным и дорогим. Сумка в этом случае играет огромное значение.

Если хочется инвестировать в качественную дизайнерскую сумку, которая прослужит долгие годы, есть как минимум 11 стильных вариантов. Такие аксессуары никогда не выходят из моды, говорится в материале whowhatwear.

Удачно подобранная роскошная сумочка — действительно одна из лучших инвестиций, которую можно сделать для формирования гардероба. Она послужит верным компаньоном в путешествии, впишется едва ли не во все образы и даже может быть ценной реликвией после того, как вас не станет.

Какая сумка действительно стоит вложений? Конечно, очень важно, чтобы вы выбрали стиль, который вам нравится, но есть несколько других факторов, которые следует учитывать, прежде чем совершать крупную покупку. Если вы готовы окунуться в мир дизайнерских сумок, то идеальным вариантом станут модели брендов Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Chloé, Céline, Gucci и Loewe.

11 дизайнерских сумок, которые не выходят из моды

Оригинальная находка Loewe

Fendi - еще один узнаваемый бренд

Лаконичный вариант от Hermès

Роскошная сумка от Saint Laurent

Нереально модная сумка Bottega Veneta

Сумка Chanel

Куда же без сумки Christian Dior

Изящная модель от Jw Anderson

Вечная классика Louis Vuitton

Люкс-сегмент - Prada

Мягкая форма у сумки Chloé

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