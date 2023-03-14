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Семь трендов, которые этой весной будут повсюду: карго, серебро и кроссовки ретро (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Весна - время стильных луков
Весна - время стильных луков. Фото Freepik

Добавьте в весенний гардероб балетки или юбки длины макси

Весной хочется обновления и ярких красок, поэтому самое время выходить из зимней спячки и примерять стильные образы. В этом сезоне дизайнеры как никогда порадовали разнообразием тенденций, которые украсят любой аутфит.

Стилисты советуют обратить внимание как минимум на семь трендов в этом сезоне, пишет theeverygirl. Большинство из них легко впишутся в весенние образы.

После долгой холодной зимы тренды весны 2023 года — то, что мы заслуживаем. Прозрачные, нежные ткани сочетаются с утилитарным максимализмом, блестящие ткани привлекают внимание, а великолепные корсетные на талии придают свежий вид силуэтам платьев.

Тренды весны 2023

Юбка макси

Максимальная длина – супертренд этого сезона. А длинные юбки уже давно стали атрибутом модных луков стристайлеров.

Юбка макси
Деним и макси - стильное комби

Балетки

Это обувь снова вернулась в моду. Не только красиво, но и удобно!

Балетки
Балетки снова в моде

Заниженная талия

Низкая посадка не только у джинсов. Платья с корсетами, которые опускаются чуть ниже бедер, горячая тенденция этой весны.

Платье с корсетом
Модный силуэт

Серебристый цвет

Металлик все еще остается актуальным. Особенно много на подиуме было серебристых вещей.

Серебристое платье
Добавьте блеска

Брюки карго

Этот утилитарный фасон штанов становится все более популярным. Поэтому смело покупайте карго и вписывайте в стильные аутфиты.

Тренд на карго
Карманы и карго - стильно и практично

Прозрачность

Воздушные и ткани, которые просвечиваются, активно предлагают мировые бренды в этом сезоне. Так что не бойтесь добавить откровенности в образ.

Прозрачная одежда
Прозрачность все еще в моде

Кроссовки ретро

После популярности массивных кроссовок в моду вошли футбольные кроссовки в стиле ретро на низком ходу. Adidas Gazelle – самая популярная модель.

Adidas Gazelle
Массивные кроссовки уже не тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерский сумки.

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