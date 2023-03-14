Обувь, без которой не обойтись этим летом: пять главных трендов (фото)
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Обращаем внимание на объемные модели и обувь с открытым мысом
Пора пополнить свой гардероб модной парой обуви, которая будет идеально дополнять образ в теплую погоду.
Персональный стилист Анна Ивашова назвала и подробнее рассказала о пяти основных трендах обуви сезона весна-лето 2023 года, о которых вам стоит знать.
Объем
В этом сезоне обувь — произведение искусства. Асимметричный каблук, туфельки вдохновленные Минни Маус, сейчас на самом пике популярности.
Обувь на один палец
MiuMiu вернули в моду давно забытые сандали на один палец.
Сатиновая обувь
Базой обувь из этого материала не назовешь, но в весеннюю сухую погоду почему нет.
Открытый мыс
В следующем сезоне пробуем босоножки и мюли с открытым носком.
Пластик
Инфантильные балетки из полупрозрачного материала вернулись к нам. Аккуратно носим в летний сезон, когда нога потеет.
Ранее "Телеграф" писал о главных трендах женских брюк 2023 года. Актуальной остается байкерская тема — смарт джоггеры, брюки с низкой посадкой, широкий брюки и карго.