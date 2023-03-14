И образ стильный, и ноги – целые: топ-3 удобной и трендовой обуви на весну 2023 года (фото)

Можно выглядеть стильно и в удобной обуви

Тренды, трендами, но ноги у нас одни, и совсем не хочется "мучить" их модной и стильной обувью, которая не всегда удобная. Однако это совсем необязательно, ведь есть много моделей, которые и стильные и при этом очень удобные в носке.

Стилист Елена, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником purpur.stylist, выделила 3 самые удобные пары обуви на весну 2023 года. Эти варианты подойдут под любой образ и гардероб.

Топ-3 удобной и трендовой обуви на весну 2023 года

Балетки — тренд трендов! Однако здесь есть несколько нюансов – если ножка полная, или рост небольшой – выбирайте остроносые модели. Для тех, кто хочет чего-то необычного – обратите внимание на сатиновые модели. Самый безопасный и точно горячий тренд – это балетки Мэри Джейн с зауженным или острым носком. Та же история со слингбегами Мэри Джейн (балетки с открытой пяткой и ремешком, который ее фиксирует). Актуально в мягкой коже с зауженным или острым носком.

Минималистические мокасины в спортивном стиле — во всем мире, не без преувеличения, они sold out.

Лоферы — модель, которая уже который год с нами. Причем как на плоской подошве, так и на массивной. Главное – без лишней фурнитуры, цветных швов и прочих "украшений".

Ранее "Телеграф" писал о главных трендах женских брюк 2023 года. Актуальной остается байкерская тема — смарт джоггеры, брюки с низкой посадкой, широкий брюки и карго.