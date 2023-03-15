В моде не только "стандартные" джинсы: все о горячем тренде 2023 года - дениме (фото)

Этот тренд вернулся, да еще и в масштабе

Мода "нулевых" постепенно возвращается в 2023 году, и делает это сразу с одного из самых масштабных трендов — с денима. И речь не только про "стандартные" джинсы, а про фактуру в общем. Среди ассортимента магазинов уже можно встретить разнообразную джинсовую одежду, обувь, сумки и аксессуары.

Стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Инстаграм рассказал, какие джинсовые вещи находятся на пике модной волны 2023 года. Чтобы выглядеть стильно, обратите внимание на следующие позиции.

Как носить джинс в 2023 году

Джинсы на низкой посадке — наиболее контроверсионный среди трендов. Отличная интерпретация в силуэтах wide-leg и baggy, а вот скинни и клеш варианты "с нулевых" – на любителя.⠀

— наиболее контроверсионный среди трендов. Отличная интерпретация в силуэтах wide-leg и baggy, а вот скинни и клеш варианты "с нулевых" – на любителя.⠀ Юбки из денима — актуальны как более универсальные миди-юбки с вырезом спереди, так и пышные макси до пят, или короткие мини-юбки, скорее напоминающие пояс.

Выстиранный и "изношенный" деним — особое внимание следует обратить на "ржавый" деним, на котором потертости имеют рыжий оттенок.

— особое внимание следует обратить на "ржавый" деним, на котором потертости имеют рыжий оттенок. Рубашки, топы и корсеты из денима — джинсовая рубашка будет универсальным вариантом для различных стилизаций, корсет — более трендовый вариант, но имеет узкий спектр стилизаций и впишется не в каждый гардероб.

— джинсовая рубашка будет универсальным вариантом для различных стилизаций, корсет — более трендовый вариант, но имеет узкий спектр стилизаций и впишется не в каждый гардероб. Джинсовые аксессуары — это может быть обувь, сумки или кепки. Достаточно оригинально и дерзко, не для каждого, зато без внимания ваш образ точно не останется.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.