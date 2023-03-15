Цветы, кошачий глаз и еще три тренда: какой маникюр в моде этой весной (фото)
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Ухоженные ногти со стильным маникюром украсят любую девушку
Маникюр является частью образа и даже может рассказать о личности его обладательницы. Весной в тренды маникюра ворвались свежие оттенки и смелые дизайны.
Как модно красить ногти весной-2023? Стоит обратить внимание как минимум на пять трендов, говорит профессиональный нейл-мастер Ирам Шелтон изданию whowhatwear.
Так, в этом сезоне доминируют пять трендов весеннего маникюра, включая "кошачий глаз" и нежную палитру пастельных тонов. Конечно, на первый план выходят более яркие цвета ногтей, красивый цветочный нейл-арт и множество экспериментов с текстурами и отделкой.
Тем не менее, не теряет актуальность лаконичность и максимальная приближённость к натуральности. К примеру, легкий блеск и прозрачная основа – тоже хорошая идея для маникюра этой весной. Однако есть и контрастная тенденция: всевозможные украшения на ногтях в виде цепочек и пирсинга.
Тренды маникюра весной-2023
Легкий блеск и натуральность
Украшения на ногтях
Кошачий глаз
Цветочный дизайн
Монохром
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тренде 2023 года хрустальный маникюр, который станет акцент вашего образа. А еще мы писали, как украсить ногти поталью, чтобы было стильно.