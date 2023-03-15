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Цветы, кошачий глаз и еще три тренда: какой маникюр в моде этой весной (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маникюр – способ самовыражения
Маникюр – способ самовыражения. Фото pexels.com

Ухоженные ногти со стильным маникюром украсят любую девушку

Маникюр является частью образа и даже может рассказать о личности его обладательницы. Весной в тренды маникюра ворвались свежие оттенки и смелые дизайны.

Как модно красить ногти весной-2023? Стоит обратить внимание как минимум на пять трендов, говорит профессиональный нейл-мастер Ирам Шелтон изданию whowhatwear.

Так, в этом сезоне доминируют пять трендов весеннего маникюра, включая "кошачий глаз" и нежную палитру пастельных тонов. Конечно, на первый план выходят более яркие цвета ногтей, красивый цветочный нейл-арт и множество экспериментов с текстурами и отделкой.

Тем не менее, не теряет актуальность лаконичность и максимальная приближённость к натуральности. К примеру, легкий блеск и прозрачная основа – тоже хорошая идея для маникюра этой весной. Однако есть и контрастная тенденция: всевозможные украшения на ногтях в виде цепочек и пирсинга.

Тренды маникюра весной-2023

Легкий блеск и натуральность

Нежный маникюр
Натуральность в моде
Розовый нежный маникюр
Немного блеска не повредит
Блестящий маникюр
Лаконичность и глянец

Украшения на ногтях

Маникюр с пирсингом
Смелая задумка

Кошачий глаз

Маникюр кошачий глаз
Красивая текстура
Маникюр кошачий глаз
Модный дизайн маникюра

Цветочный дизайн

Маникюр с подсолнухами
Симпатичная идея для маникюра
Цветочный маникюр
Цветочный маникюр - тренд весны
Цветочный маникюр
По-весеннему

Монохром

Белый маникюр
Просто и со вкусом
Красный маникюр
Вечная классика

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тренде 2023 года хрустальный маникюр, который станет акцент вашего образа. А еще мы писали, как украсить ногти поталью, чтобы было стильно.

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