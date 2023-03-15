Топ-8 трендов обуви на весну: в этих моделях ваши ножки будут самыми красивыми (фото)
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Эти модели сделают ваш образ свежим, стильным и актуальным
Весна уже наступила, а вы еще не купили себе пару стильной обуви? Непорядок — и это пора срочно исправлять. А чтобы вы приобрели себе "правильную" модель, мы расскажем, какой обувью желательно обновить свой весенний гардероб.
На какие модели стоит обратить внимание и что носить этой весной рассказала стилист Alena Kaci в своем модном блоге в Инстаграм. Модный эксперт отмечает, что часто достаточно просто добавить интересную и акцентную пару обуви к образу и ваш лук будет выглядеть совсем по-новому.
Самая модная обувь на весну 2023:
- Ботфорты-чулки.
- Балетки.
- Обувь с сеткой.
- Грубые ботинки.
- Мэри Джейн.
- Танкетка и платформа.
- "Прозрачная" обувь.
- В цвете металлик.
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