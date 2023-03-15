Укр

Топ-8 трендов обуви на весну: в этих моделях ваши ножки будут самыми красивыми (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
502
Самая модная обувь на весну 2023 Новость обновлена 15 марта 2023, 22:57
Самая модная обувь на весну 2023. Фото pexels.com

Эти модели сделают ваш образ свежим, стильным и актуальным

Весна уже наступила, а вы еще не купили себе пару стильной обуви? Непорядок — и это пора срочно исправлять. А чтобы вы приобрели себе "правильную" модель, мы расскажем, какой обувью желательно обновить свой весенний гардероб.

На какие модели стоит обратить внимание и что носить этой весной рассказала стилист Alena Kaci в своем модном блоге в Инстаграм. Модный эксперт отмечает, что часто достаточно просто добавить интересную и акцентную пару обуви к образу и ваш лук будет выглядеть совсем по-новому.

Самая модная обувь на весну 2023:

  • Ботфорты-чулки.
Самая модная обувь на весну 2023
  • Балетки.
Самая модная обувь на весну 2023
  • Обувь с сеткой.
Самая модная обувь на весну 2023
  • Грубые ботинки.
Самая модная обувь на весну 2023
  • Мэри Джейн.
Самая модная обувь на весну 2023
  • Танкетка и платформа.
Самая модная обувь на весну 2023
  • "Прозрачная" обувь.
Самая модная обувь на весну 2023
  • В цвете металлик.
Самая модная обувь на весну 2023

Ранее "Телеграф" писал о главных трендах женских брюк 2023 года. Актуальной остается байкерская тема — смарт джоггеры, брюки с низкой посадкой, широкий брюки и карго.

Теги:
#Мода #Обувь #Женская мода #Весна