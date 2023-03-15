Топ-8 трендов обуви на весну: в этих моделях ваши ножки будут самыми красивыми (фото)

Эти модели сделают ваш образ свежим, стильным и актуальным

Весна уже наступила, а вы еще не купили себе пару стильной обуви? Непорядок — и это пора срочно исправлять. А чтобы вы приобрели себе "правильную" модель, мы расскажем, какой обувью желательно обновить свой весенний гардероб.

На какие модели стоит обратить внимание и что носить этой весной рассказала стилист Alena Kaci в своем модном блоге в Инстаграм. Модный эксперт отмечает, что часто достаточно просто добавить интересную и акцентную пару обуви к образу и ваш лук будет выглядеть совсем по-новому.

Самая модная обувь на весну 2023:

Ботфорты-чулки.

Балетки.

Обувь с сеткой.

Грубые ботинки.

Мэри Джейн.

Танкетка и платформа.

"Прозрачная" обувь.

В цвете металлик.

Ранее "Телеграф" писал о главных трендах женских брюк 2023 года. Актуальной остается байкерская тема — смарт джоггеры, брюки с низкой посадкой, широкий брюки и карго.