Минимализм и изящность: топ-9 идей для маникюра, популярных в 2023 году (фото)

Кричащие дизайны давно не в моде, так что научитесь оформлять ногти более лаконично

Как и любые модные тенденции, тренды маникюра постоянно меняются. Если раньше нейл-мастера создавали на ногтях сложные рисунки, то в 2023 году в моде минимализм, лаконичность и изящность.

Обратите внимание на девять идей для маникюра со стильным дизайном. Ваши ногти будут выглядеть стильно и уместно для любого случая, пишет whowhatwear.

Так, за последние пару лет нейл-арт действительно стал популярным. В прошлом году на пике были яркие цвета, шахматные принты и психоделические завитки на ногтях. Однако в 2023 году следует попрощаться со смелыми, бросающимися в глаза дизайнами и поприветствовать сдержанную утонченность, которая производит не меньший эффект.

К примеру, сейчас актуальны минималистические сердца на фоне прозрачной основы. В моде всевозможные тонкие линии, которые обрамляют ногтевую пластину или служат контрастным акцентом. В моде и так называемый голый маникюр, когда лаком покрыта лишь часть ногтя. Если же вы сторонница французского маникюра, то просто делайте окрашивание кончиков более тонким или попробуйте "обратный дизайн", подчеркнув основание ногтя.

Тренды маникюра в 2023 году

Сердечки

Точки

Тонкие линии

"Голый" маникюр, он же Negative Space

Evil Eye ("дурной глаз")

Инь и Ян

Звезды

Обратный френч

Тонкий френч

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все более популярным становится хрустальный маникюр. А еще мы писали, какой дизайн маникюра с поталью в моде этой весной.