Какие пять платьев на пике трендов в 2023 году: идеальны для весенних и летних образов (фото)

Платье может подчеркнуть вашу женственность или поможет создать контрастный по стилю аутфит

Чем теплее становится на улице, тем больше хочется создавать легкие и женственные образы в соответствии с горячими трендами. И стильное платье точно поможет осуществить это желание. К тому же в сезоне весна-лето 2023 года в тренде уйма интересных фасонов и расцветок.

Какие платья в моде весной и летом 2023 года? Стилистка Анна Ивашова рекомендует обратить внимание на пять трендов, о чем пишет в своем блоге в Инстаграм.

Так, стилистка предлагает остановить ваш выбор на одной из пяти последних тенденций. Однако напоминает, что следует обязательно учитывать особенности вашей фигуры при выборе фасона и материала изделия.

Какие платья в моде в сезоне весна-лето 2023 года:

Прозрачные. Возможно, этот тренде подойдет не всем, но прозрачность остается актульной уже который сезон кряду.

Возможно, этот тренде подойдет не всем, но прозрачность остается актульной уже который сезон кряду. Кружевные. Пожалуй, самый нежный тренд в списке, замечательный вариант для теплой погоды.

Пожалуй, самый нежный тренд в списке, замечательный вариант для теплой погоды. Платье-рубашка. Удлиненная мужская рубашка идеально подойдет на каждый день. Но будьте аккуратны в выборе фасона, чтобы не купить устаревший.

Удлиненная мужская рубашка идеально подойдет на каждый день. Но будьте аккуратны в выборе фасона, чтобы не купить устаревший. Спортивные. Полупрозрачные платья-майки, обтягивающие платья в рубчик кислотного цвета будут главным хитом следующего года, уверена стилистка.

Полупрозрачные платья-майки, обтягивающие платья в рубчик кислотного цвета будут главным хитом следующего года, уверена стилистка. Макси. Хотя мини и прозрачность сейчас в трендам, найдется более скромная альтернатива. Максимальная длина как нельзя лучше подчеркнёт женственность и не нарочитую сексуальность.

Топ-5 модных платьев на весну и лето

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Кружева снова актуальны

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Актуальные платья-рубашки

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