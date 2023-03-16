Какие пять платьев на пике трендов в 2023 году: идеальны для весенних и летних образов (фото)
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Платье может подчеркнуть вашу женственность или поможет создать контрастный по стилю аутфит
Чем теплее становится на улице, тем больше хочется создавать легкие и женственные образы в соответствии с горячими трендами. И стильное платье точно поможет осуществить это желание. К тому же в сезоне весна-лето 2023 года в тренде уйма интересных фасонов и расцветок.
Какие платья в моде весной и летом 2023 года? Стилистка Анна Ивашова рекомендует обратить внимание на пять трендов, о чем пишет в своем блоге в Инстаграм.
Так, стилистка предлагает остановить ваш выбор на одной из пяти последних тенденций. Однако напоминает, что следует обязательно учитывать особенности вашей фигуры при выборе фасона и материала изделия.
Какие платья в моде в сезоне весна-лето 2023 года:
- Прозрачные. Возможно, этот тренде подойдет не всем, но прозрачность остается актульной уже который сезон кряду.
- Кружевные. Пожалуй, самый нежный тренд в списке, замечательный вариант для теплой погоды.
- Платье-рубашка. Удлиненная мужская рубашка идеально подойдет на каждый день. Но будьте аккуратны в выборе фасона, чтобы не купить устаревший.
- Спортивные. Полупрозрачные платья-майки, обтягивающие платья в рубчик кислотного цвета будут главным хитом следующего года, уверена стилистка.
- Макси. Хотя мини и прозрачность сейчас в трендам, найдется более скромная альтернатива. Максимальная длина как нельзя лучше подчеркнёт женственность и не нарочитую сексуальность.
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