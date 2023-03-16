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Какие пять платьев на пике трендов в 2023 году: идеальны для весенних и летних образов (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Платье – обязательный атрибут весенне-летнего гардероба
Платье – обязательный атрибут весенне-летнего гардероба. Фото pexels.com

Платье может подчеркнуть вашу женственность или поможет создать контрастный по стилю аутфит

Чем теплее становится на улице, тем больше хочется создавать легкие и женственные образы в соответствии с горячими трендами. И стильное платье точно поможет осуществить это желание. К тому же в сезоне весна-лето 2023 года в тренде уйма интересных фасонов и расцветок.

Какие платья в моде весной и летом 2023 года? Стилистка Анна Ивашова рекомендует обратить внимание на пять трендов, о чем пишет в своем блоге в Инстаграм.

Так, стилистка предлагает остановить ваш выбор на одной из пяти последних тенденций. Однако напоминает, что следует обязательно учитывать особенности вашей фигуры при выборе фасона и материала изделия.

Какие платья в моде в сезоне весна-лето 2023 года:

  • Прозрачные. Возможно, этот тренде подойдет не всем, но прозрачность остается актульной уже который сезон кряду.
  • Кружевные. Пожалуй, самый нежный тренд в списке, замечательный вариант для теплой погоды.
  • Платье-рубашка. Удлиненная мужская рубашка идеально подойдет на каждый день. Но будьте аккуратны в выборе фасона, чтобы не купить устаревший.
  • Спортивные. Полупрозрачные платья-майки, обтягивающие платья в рубчик кислотного цвета будут главным хитом следующего года, уверена стилистка.
  • Макси. Хотя мини и прозрачность сейчас в трендам, найдется более скромная альтернатива. Максимальная длина как нельзя лучше подчеркнёт женственность и не нарочитую сексуальность.

Топ-5 модных платьев на весну и лето

Платья длины макси
Длина макси - супертренд
Кружевные платья
Кружева снова актуальны
Прозрачные платья
Прозрачность - писк моды
Спортивные платья
А-ля спорт-шик
Платья-рубашки
Актуальные платья-рубашки

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