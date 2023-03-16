Легко и романтично: самые женственные весенние тренды 2023 года (фото)
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В таких вещах вы будете излучать нежность
Весной всегда хочется легкости, женственности и романтичности, и, к счастью, дизайнеры позволяют модницам воплотить свои желания в реальность. Более того, разнообразие весенних трендов и тенденций позволяют создать множество разных аутфитов.
Подборку, посвященную самым женственным весенним трендам, составила в своем модном блоге в Инстаграм стилист anna.le.nova. Что же будет на пике актуальности в весной 2023 года — смотрите далее.
Самые женственные весенние тренды 2023 года:
- Объемные цветы
- Форма сердца
- Банты
- Рюши и воланы
- Полупрозрачные ткани
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерский сумки.