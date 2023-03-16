Красный – тренд этого года: восемь цветов, в сочетании с которыми он великолепен (фото)

В этом сезоне в моде всевозможные оттенки красного цвета

Одним из трендовых цветов 2023 года стал именно красный. Это довольно самодостаточный тон, которые некоторые боятся комбинировать с другими оттенками. Однако как в монохромном виде, так и в сочетании с другими оттенками этот цвет может выглядеть превосходно.

С какими цветами сочетать в образе красный? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram.

Стилисты отмечают, что красный цвет ворвался в тренды 2023 года, ведь этот тон представлен почти в каждой коллекции весна-лето этого года. К тому же, красные оттенки годятся не только для total look, а и прекрасно миксуются с другими цветами.

Стоит обратить внимание как минимум на восемь вариантов, не включая сам красный цвет. Итак, с какими оттенками лучше всего сочетается красный:

total red (only red или красный + ахроматы ( черный, серый, белый) )

) красный в аналоговом сочетании ( розовый или оранжевый (коричневый как его оттенок))

(коричневый как его оттенок)) красный в комплементарном сочетании ( зеленый )

) красный в триаде (голубой + желтый)

Примеры стильных образов с красным цветом

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