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Секреты макияжа для тех, кому за 50: как сделать лицо ярче, а морщины — незаметными

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вы достойны того, чтобы всегда выглядеть красиво
Вы достойны того, чтобы всегда выглядеть красиво. Фото freepik.com

Эти техники совсем несложные, а результат превосходит ожидания

Безусловно, за 50 лет жизни кожа успевает очень сильно измениться у каждого человека. И если мужчины более спокойно относятся к новым особенностям своей внешности, то представительницы прекрасного пола начинают бить тревогу. Если тренды макияжа не подходят всем возрастным категориям, приходится использовать рядом косметических хитростей, которые помогают "скинуть" 10, а то и все 20 лет.

К счастью, существуют приемы макияжа, которые специалисты советуют использовать в своем арсенале женщинам за 50: они способны визуально сделать лицо моложе, подтянуть контуры и замаскировать морщинки, пишет Ukr.Media.

Нанесите кремовые тени с металлическим оттенком по центру век

Чтобы убрать эффект уставших глаз, нанесите кремовые тени с металлическим оттенком по центру века. Можете выбрать более светлый оттенок для дневного образа и более темный – для вечернего. Если у вас кожа холодного оттенка, присмотритесь к серебристым цветам, а если теплого — к золотым и медным.

Используйте карандаш для губ

Чтобы губы казались менее бледными, более пухлыми и яркими, используйте карандаш для губ нюдового оттенка.

карандаш для губ нюдового оттенка
Используйте карандаш для губ нюдового оттенка

Подкрутите ресницы

Используйте щипцы для завивки ресниц: зажмите ими у основания ресниц на несколько секунд, затем аккуратно отпустите. Повторите этот трюк на середине и кончиках ресниц.

Выбирайте кремовые румяна

Кремовые румяна создают более естественное, молодое сияние, чем пудровые. Нанесите их пальцами на щеки и растушуйте по направлению к вискам.

Используйте праймер и следите за состоянием кожи

Нужно обязательно помнить, что стареющая кожа требует большего увлажнения. Нанесите увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, дайте ему впитаться, затем нанесите увлажняющий солнцезащитный крем, и только когда он полностью впитается, начинайте макияж с использованием праймера.

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