Различный френч, поталь, тату и не только: трендовый маникюр 2023, который украсит ваши руки (фото)

Идей очень много, поэтому каждая девушка может выбрать себе вариант по душе

Тренды маникюра также активно и постоянно меняются, как и модные тенденции в одежде. Только это может происходить намного медленнее, однако это приносить только плюсы: стильных вариантов становиться больше, а значит и выбор намного разнообразнее.

Появление нового тренда маникюра еще не значит, что другие "закончились". Более того, существуют даже "вечные" тренды, которые актуальны и стильны всегда. Сегодня мы хотим поговорить и о новых тенденциях в ногтевом дизайне, а также отметим и те тренды, которые популярны уже несколько сезонов.

Тренды маникюра 2023

Животный принт — зебра, леопард, корова, тигр, всё это ещё с осени 22го до сих пор актуально.

Поталь — этот простой, но стильный дизайн уже не первый год в тренде.

Натурель — прозрачные, глянцевые ногти сейчас просто топ. Маникюр вроде как есть, а вроде и его нет.

Объемные 3D дизайны — сейчас набирают большие обороты, особенно среди молодежи.

Тату на ногтях — очень эффектно и стильно смотрится. Можно как на одной, так и на обеих руках.

Прозрачный френч — этот дизайн на любителя, выглядит эффектно, но сразу видно не натуральный ноготь, многие не любят именно из-за этого.

Тонкий френч — френч это конечно классика которая никогда не выйдет из моды, но на данный момент его немного изменили. А точнее, всего лишь его толщину. Выглядит достаточно нежно.

Нюд — то, что никогда не выйдет из моды на протяжении многих лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все более популярным становится хрустальный маникюр. А еще мы писали, какой дизайн маникюра с поталью в моде этой весной.