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Различный френч, поталь, тату и не только: трендовый маникюр 2023, который украсит ваши руки (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренды маникюра 2023 с фото
Тренды маникюра 2023 с фото. Фото pexels.com

Идей очень много, поэтому каждая девушка может выбрать себе вариант по душе

Тренды маникюра также активно и постоянно меняются, как и модные тенденции в одежде. Только это может происходить намного медленнее, однако это приносить только плюсы: стильных вариантов становиться больше, а значит и выбор намного разнообразнее.

Появление нового тренда маникюра еще не значит, что другие "закончились". Более того, существуют даже "вечные" тренды, которые актуальны и стильны всегда. Сегодня мы хотим поговорить и о новых тенденциях в ногтевом дизайне, а также отметим и те тренды, которые популярны уже несколько сезонов.

Тренды маникюра 2023

  • Животный принт — зебра, леопард, корова, тигр, всё это ещё с осени 22го до сих пор актуально.
Тренды маникюра 2023 животный принт
Тренды маникюра 2023 животный принт
Тренды маникюра 2023 животный принт
  • Поталь — этот простой, но стильный дизайн уже не первый год в тренде.
Тренды маникюра 2023 поталь
Тренды маникюра 2023 поталь
Тренды маникюра 2023 поталь
  • Натурель — прозрачные, глянцевые ногти сейчас просто топ. Маникюр вроде как есть, а вроде и его нет.
Тренды маникюра 2023 натурель
Тренды маникюра 2023 натурель
Тренды маникюра 2023 натурель
  • Объемные 3D дизайны — сейчас набирают большие обороты, особенно среди молодежи.
Тренды маникюра 2023 объемные 3D дизайны
Тренды маникюра 2023 объемные 3D дизайны
Тренды маникюра 2023 объемные 3D дизайны
  • Тату на ногтях — очень эффектно и стильно смотрится. Можно как на одной, так и на обеих руках.
Тренды маникюра 2023 тату
Тренды маникюра 2023 тату
Тренды маникюра 2023 тату
  • Прозрачный френч — этот дизайн на любителя, выглядит эффектно, но сразу видно не натуральный ноготь, многие не любят именно из-за этого.
Тренды маникюра 2023 прозрачный френч
Тренды маникюра 2023 прозрачный френч
Тренды маникюра 2023 прозрачный френч
  • Тонкий френч — френч это конечно классика которая никогда не выйдет из моды, но на данный момент его немного изменили. А точнее, всего лишь его толщину. Выглядит достаточно нежно.
Тренды маникюра 2023 тонкий френч
Тренды маникюра 2023 тонкий френч
Тренды маникюра 2023 тонкий френч
  • Нюд — то, что никогда не выйдет из моды на протяжении многих лет.
Тренды маникюра 2023 нюд
Тренды маникюра 2023 нюд
Тренды маникюра 2023 нюд

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все более популярным становится хрустальный маникюр. А еще мы писали, какой дизайн маникюра с поталью в моде этой весной.

Теги:
#Мода #Маникюр #Женская мода #Стиль #Тренды