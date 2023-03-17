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Тренч, кардиган, рубашка и еще 8 трендов: какие вещи должны быть в весеннем гардеробе (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Весна – время стильных образов
Весна – время стильных образов. Фото Freepik

Стилисты рассказали, что из себя представляет базовая капсула в этом сезоне

Француженки считаются королевами стиля и всегда следуют последним трендам. И каждая из нас может взять с них пример. Секрет кроется в правильно подобранном гардеробе из базовой одежды, обуви и сумок.

Какие вещи должны быть в весеннем гардеробе в 2023 году? Подробнее о нюансах французского стиля говорится в материале whowhatwear.

По словам стилистов, весенний капсульный гардероб француженки составляют всего 11 предметов, некоторые из которых, предположим, у вас уже есть. Так что воспроизвести изысканность и утонченность французского стиля не составит труда.

Прежде всего выберите стильную верхнюю одежду на весну – тренч подойдет идеально, а на теплую погоду – пиджак на пару размеров больше вашего. Запаситесь актуальным кардиганом из плотной ткани, базового кроя рубашкой и самодостаточным комплектом (к примеру, костюмом-двойкой). В дополнение к этому понадобится юбка (миди из кожи – тренд сезона) и брюки (или джинсы). Что касается обуви и аксессуаров, то лоферы и черная сумка – ваш выбор.

Топ-11 вещей, которые должны быть в весеннем гардеробе

Тренч

Образ с тренчем
Идеальная весенняя верхняя одежда

Фактурный кардиган

Образ с кардиганом
Ткань не должна быть тонкой

Костюм-двойка

Зеленый шелковый костюм
Элегантный комплект

Рубашка оверсайз

Образ с белой рубашкой
Без рубашки весной не обойтись

Кожаная юбка миди

Образ с кожаной юбкой
Миди и кожа - два тренда сезона

Черная сумка

Образ с черной сумкой
Лаконичная модель сумки

Пиджак оверсайз

Образ с пиджаком
Пиджак а-ля с мужского плеча

Джинсы прямого кроя

Образ с джинсами
Универсальный крой джинсов

Лоферы

Образ с лоферами
Лоферы не выходят из моды

Сшитые на заказ брюки

Образ с серыми брюками
Позвольте себе экслюзивную вещь

Твидовый жакет

Образ с твидовым жакетом
Твид добавит французского шарма

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайнерские сумки из люкс-сегмента всегда остаются в моде. А еще мы писали, какую обувь купить на весну-2023, чтобы было и модно, и комфортно.

Теги:
#Мода #Стиль #Базовый гардероб