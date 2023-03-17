Тренч, кардиган, рубашка и еще 8 трендов: какие вещи должны быть в весеннем гардеробе (фото)
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Стилисты рассказали, что из себя представляет базовая капсула в этом сезоне
Француженки считаются королевами стиля и всегда следуют последним трендам. И каждая из нас может взять с них пример. Секрет кроется в правильно подобранном гардеробе из базовой одежды, обуви и сумок.
Какие вещи должны быть в весеннем гардеробе в 2023 году? Подробнее о нюансах французского стиля говорится в материале whowhatwear.
По словам стилистов, весенний капсульный гардероб француженки составляют всего 11 предметов, некоторые из которых, предположим, у вас уже есть. Так что воспроизвести изысканность и утонченность французского стиля не составит труда.
Прежде всего выберите стильную верхнюю одежду на весну – тренч подойдет идеально, а на теплую погоду – пиджак на пару размеров больше вашего. Запаситесь актуальным кардиганом из плотной ткани, базового кроя рубашкой и самодостаточным комплектом (к примеру, костюмом-двойкой). В дополнение к этому понадобится юбка (миди из кожи – тренд сезона) и брюки (или джинсы). Что касается обуви и аксессуаров, то лоферы и черная сумка – ваш выбор.
Топ-11 вещей, которые должны быть в весеннем гардеробе
Тренч
Фактурный кардиган
Костюм-двойка
Рубашка оверсайз
Кожаная юбка миди
Черная сумка
Пиджак оверсайз
Джинсы прямого кроя
Лоферы
Сшитые на заказ брюки
Твидовый жакет
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайнерские сумки из люкс-сегмента всегда остаются в моде. А еще мы писали, какую обувь купить на весну-2023, чтобы было и модно, и комфортно.