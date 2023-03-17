Тренч, кардиган, рубашка и еще 8 трендов: какие вещи должны быть в весеннем гардеробе (фото)

Стилисты рассказали, что из себя представляет базовая капсула в этом сезоне

Француженки считаются королевами стиля и всегда следуют последним трендам. И каждая из нас может взять с них пример. Секрет кроется в правильно подобранном гардеробе из базовой одежды, обуви и сумок.

Какие вещи должны быть в весеннем гардеробе в 2023 году? Подробнее о нюансах французского стиля говорится в материале whowhatwear.

По словам стилистов, весенний капсульный гардероб француженки составляют всего 11 предметов, некоторые из которых, предположим, у вас уже есть. Так что воспроизвести изысканность и утонченность французского стиля не составит труда.

Прежде всего выберите стильную верхнюю одежду на весну – тренч подойдет идеально, а на теплую погоду – пиджак на пару размеров больше вашего. Запаситесь актуальным кардиганом из плотной ткани, базового кроя рубашкой и самодостаточным комплектом (к примеру, костюмом-двойкой). В дополнение к этому понадобится юбка (миди из кожи – тренд сезона) и брюки (или джинсы). Что касается обуви и аксессуаров, то лоферы и черная сумка – ваш выбор.

Топ-11 вещей, которые должны быть в весеннем гардеробе

Тренч

Идеальная весенняя верхняя одежда

Фактурный кардиган

Ткань не должна быть тонкой

Костюм-двойка

Элегантный комплект

Рубашка оверсайз

Без рубашки весной не обойтись

Кожаная юбка миди

Миди и кожа - два тренда сезона

Черная сумка

Лаконичная модель сумки

Пиджак оверсайз

Пиджак а-ля с мужского плеча

Джинсы прямого кроя

Универсальный крой джинсов

Лоферы

Лоферы не выходят из моды

Сшитые на заказ брюки

Позвольте себе экслюзивную вещь

Твидовый жакет

Твид добавит французского шарма

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайнерские сумки из люкс-сегмента всегда остаются в моде. А еще мы писали, какую обувь купить на весну-2023, чтобы было и модно, и комфортно.