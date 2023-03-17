Топ-5 стильных стрижек на любой вкус: какие прически в моде (фото)

В этом сезоне актуально как каре – вечная классика, так и "мокрая" укладка из нулевых

Ухоженные волосы – залог красивого внешнего вида. Стрижку следует подбирать под свой тип лица, но не лишним будет и учесть последние тенденции касательно причесок в этом сезоне.

Какие стрижки и прически в моде весной 2023 года? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Instagram.

Натуральность

Одна из главных макро тенденций последних лет – натуральность, утверждают стилисты. Поэтому и прически актуальны соответствующие, к примеру, непринужденная укладка и стрижка слоями.

Натуральность - главный тренд

Каре

Пожалуй, эта стрижка актуальна всегда. Если хочется весной обновить имидж, то это идеальный вариант. Помните, что сейчас в тренде более непринужденные и натуральные формы.

Не стремитесь выпрямить каждый локон

Челка

В тренде эстетика 70-х, а значит и стрижки родом из прошлого. Отличный вариант — объемные и пушистые волосы с немного более прямой челкой.

Прически из 70-х

"Мокрые" волосы

Не забываем, что в моду вернулись нулевые. "Мокрую" укладку из 2000-х часто можно встретить на красных дорожках. Тренд лучше всего подойдет к вечерним образам.

Стильная укладка

Короткая стрижка

Короткие стрижки будут подходить обладательницам прямоугольной или овальной формы лица, отмечают в блоге. Особенно чудесно эта стрижка сочетается с женственными деталями в образе.

Для тех, кто любит короткие волосы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие прически помогут оживить и улучшить состояние ваших волос. Актуальны как ультракороткие варианты, так и стрижки на длинную шевелюру.