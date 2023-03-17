Укр

Без классических тренчей, лоферов или косух: топ-10 обязательных покупок на весну 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тренды весны 2023
Тренды весны 2023. Фото pexels.com

Все вещи из подборки хорошо комбинируются между собой в стильные трендовые луга.

Все, что нам нужно для желаемой весны, можно легко найти и купить в магазинах одежды. Главное — нужно знать, что именно покупать, то есть нужно разбираться в модных трендах и тенденциях.

Стилист под ником less_is_best_fashion в своем модном блоге в Инстаграме поделилась выборкой классных покупок на новый сезон, которые добавят в ваш гардероб что-то новое и интересное.

"Так, чтобы и базово, и стильно, и по-девичьи весенне. Без классических тренчей, лоферов или косух. Но все это тоже однозначно актуально и стоит покупать" — отметила модный эксперт и добавила, что все вещи из подборки хорошо комбинируются между собой.

Тренды весны 2023:

  • Кожаный бомбер
Тренды весны 2023
  • Широкие baggy джинсы
Тренды весны 2023
  • Свободные прямые черные брюки
Тренды весны 2023
  • Белый стиль
Тренды весны 2023
  • Relaxed костюм
Тренды весны 2023
  • Тонкие облегающие лонгсливы
Тренды весны 2023
  • Балетки и туфли с острым носиком
Тренды весны 2023
  • Трендовая блестящая сумка
Тренды весны 2023
  • Жемчужины
Тренды весны 2023

Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.

Теги:
#Мода #Женская мода #Тренди