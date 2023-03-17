Без классических тренчей, лоферов или косух: топ-10 обязательных покупок на весну 2023 года (фото)
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Все вещи из подборки хорошо комбинируются между собой в стильные трендовые луга.
Все, что нам нужно для желаемой весны, можно легко найти и купить в магазинах одежды. Главное — нужно знать, что именно покупать, то есть нужно разбираться в модных трендах и тенденциях.
Стилист под ником less_is_best_fashion в своем модном блоге в Инстаграме поделилась выборкой классных покупок на новый сезон, которые добавят в ваш гардероб что-то новое и интересное.
"Так, чтобы и базово, и стильно, и по-девичьи весенне. Без классических тренчей, лоферов или косух. Но все это тоже однозначно актуально и стоит покупать" — отметила модный эксперт и добавила, что все вещи из подборки хорошо комбинируются между собой.
Тренды весны 2023:
- Кожаный бомбер
- Широкие baggy джинсы
- Свободные прямые черные брюки
- Белый стиль
- Relaxed костюм
- Тонкие облегающие лонгсливы
- Балетки и туфли с острым носиком
- Трендовая блестящая сумка
- Жемчужины
Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.