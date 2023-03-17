Без классических тренчей, лоферов или косух: топ-10 обязательных покупок на весну 2023 года (фото)

Все вещи из подборки хорошо комбинируются между собой в стильные трендовые луга.

Все, что нам нужно для желаемой весны, можно легко найти и купить в магазинах одежды. Главное — нужно знать, что именно покупать, то есть нужно разбираться в модных трендах и тенденциях.

Стилист под ником less_is_best_fashion в своем модном блоге в Инстаграме поделилась выборкой классных покупок на новый сезон, которые добавят в ваш гардероб что-то новое и интересное.

"Так, чтобы и базово, и стильно, и по-девичьи весенне. Без классических тренчей, лоферов или косух. Но все это тоже однозначно актуально и стоит покупать" — отметила модный эксперт и добавила, что все вещи из подборки хорошо комбинируются между собой.

Тренды весны 2023:

Кожаный бомбер

Широкие baggy джинсы

Свободные прямые черные брюки

Белый стиль

Relaxed костюм

Тонкие облегающие лонгсливы

Балетки и туфли с острым носиком

Трендовая блестящая сумка

Жемчужины

Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.