Три идеи стильных образов с балетками: с чем носить трендовую обувь весной (фото)

Рассмотрим самые простые и сложные луки этой весны

Балетки — один из самых распространенных видов женской обуви на теплое время года. Этой весной они очень популярны, ведь входят в список модных трендов-2023. А все потому, что практичность, комфорт и лаконичность не теряют своей актуальности в новых сезонах.

Персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме показала три формулы образов с любимыми балетками, которые эксперт советует попробовать внедрить этой весной. Рассмотрите от сложных до более обычных вариантов стилизаций.

Балетки + высокие носки + мини-юбка + пальто макси

Балетки + макси-юбка + расслабленный свитер + мягкая сумка

Балетки + джинсы + черный пиджак

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды вызывают неоднозначную реакцию даже у самых смелых модниц. К примеру, ботинки Big Red Boots вызывают много вопросов.

Также мы писали о главных трендах женских штанов 2023 года. Актуальной остается байкерская тема – смарт джогеры, брюки с низкой посадкой, широкие брюки и карго.