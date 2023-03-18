Как стильно комбинировать вещи в гардеробе: 4 идеи образов на каждый день (фото)
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Без базы создать образ будет крайне тяжело
Главное, чтобы иметь возможность комбинировать вещи в гардеробе, нужно иметь базу. И у каждого она своя, потому что образ жизни, семейный статус, предпочтения у всех разные.
Сначала нужно определиться со сферами жизни, отмечает стилист Татьяна Голота. То есть четко прописываем, для чего мы собственно и создаем лук (прогулки с детьми, поход в офис или кино/кафе). И чем подробнее будут прописаны планы, тем легче будет определить "базу" своего базового гардероба.
Образ №1
Образ на фото ниже базируется на трендовой юбке. Далее прибавляем базовые вещи: такой же расслабленный свитер, мягкая сумка и грубые сапоги.
Образ №2
Образ базируется на акцентном пальто. Все остальное — дополнение, а именно базовый костюм и кроссы.
Образ №3
Базируется на кожанке, а все вокруг нее создали образ из базовых вещей — стилизовали клетчатую рубашку, и имеем интересный повседневный образ.
Образ №4
Образ целиком состоит из базы, но добавили трендовые кроссовки и повязку на голову.
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