Как стильно комбинировать вещи в гардеробе: 4 идеи образов на каждый день (фото)

Без базы создать образ будет крайне тяжело

Главное, чтобы иметь возможность комбинировать вещи в гардеробе, нужно иметь базу. И у каждого она своя, потому что образ жизни, семейный статус, предпочтения у всех разные.

Сначала нужно определиться со сферами жизни, отмечает стилист Татьяна Голота. То есть четко прописываем, для чего мы собственно и создаем лук (прогулки с детьми, поход в офис или кино/кафе). И чем подробнее будут прописаны планы, тем легче будет определить "базу" своего базового гардероба.

Образ №1

Образ на фото ниже базируется на трендовой юбке. Далее прибавляем базовые вещи: такой же расслабленный свитер, мягкая сумка и грубые сапоги.

Образ №2

Образ базируется на акцентном пальто. Все остальное — дополнение, а именно базовый костюм и кроссы.

Образ №3

Базируется на кожанке, а все вокруг нее создали образ из базовых вещей — стилизовали клетчатую рубашку, и имеем интересный повседневный образ.

Образ №4

Образ целиком состоит из базы, но добавили трендовые кроссовки и повязку на голову.

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