Укр

Ваш маникюр будет модным и стильным: великолепные тренды дизайна ногтей на весну 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тренды весеннего маникюра 2023 года Новость обновлена 19 марта 2023, 14:12
Тренды весеннего маникюра 2023 года. Фото pexels.com

Все тренды можно сочетать между собой, что позволит сделать еще более интересный маникюр

Весна 2023 уже в самом разгаре, а это значит, что пора переходить с холодного зимнего маникюра на теплый, яркий и весенний дизайн. Хотите быть в тренде и выглядеть модно? Тогда вы просто обязаны ознакомиться с самыми популярными трендами и тенденциями в нейл-дизайне.

Мастер маникюра avetisova_nails в своем блоге в Инстаграм рассказала о великолепных трендах маникюра, которые популярные в этом сезоне. Топ-5 самых красивых дизайнов — смотрите далее.

Тренды весеннего маникюра 2023 года

  • Французский маникюр с ярким акцентом

В этом сезоне классический французский маникюр стал более ярким и экспериментальным. Добавьте к своему маникюру красивые яркие акценты, такие как золотые полоски или яркий оттенок на кончиках ногтей.

Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
  • Минимализм

Минимализм всегда в моде, и это не исключение для маникюра. Нанесите один цвет или лак с блеском на свои ногти, чтобы создать простой, но элегантный образ.

Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
  • Цветные ногти

Цветные ногти — это идеальный способ добавить яркости и индивидуальности к своему образу. В этом сезоне популярными являются оттенки розового, оранжевого и синего цветов.

Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
  • Омбре

Омбре-это техника нанесения лака, которая создает плавный переход от одного цвета к другому. Используйте несколько оттенков одного цвета или смешивайте разные цвета для уникального эффекта.

Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
  • Абстрактные узоры

Абстрактные узоры стали популярными в этом сезоне. Наносите геометрические фигуры, линии и точки на свои ногти, чтобы создать уникальный дизайн.

Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года
Тренды весеннего маникюра 2023 года

Раньше мы рассказывали, что о вас может рассказать ваш маникюр. Интересная характеристика цвета и формы ногтей поможет узнать больше о своем характере.

Теги:
#Мода #Маникюр #Женская мода