Ваш маникюр будет модным и стильным: великолепные тренды дизайна ногтей на весну 2023 (фото)

Все тренды можно сочетать между собой, что позволит сделать еще более интересный маникюр

Весна 2023 уже в самом разгаре, а это значит, что пора переходить с холодного зимнего маникюра на теплый, яркий и весенний дизайн. Хотите быть в тренде и выглядеть модно? Тогда вы просто обязаны ознакомиться с самыми популярными трендами и тенденциями в нейл-дизайне.

Мастер маникюра avetisova_nails в своем блоге в Инстаграм рассказала о великолепных трендах маникюра, которые популярные в этом сезоне. Топ-5 самых красивых дизайнов — смотрите далее.

Тренды весеннего маникюра 2023 года

Французский маникюр с ярким акцентом

В этом сезоне классический французский маникюр стал более ярким и экспериментальным. Добавьте к своему маникюру красивые яркие акценты, такие как золотые полоски или яркий оттенок на кончиках ногтей.

Минимализм

Минимализм всегда в моде, и это не исключение для маникюра. Нанесите один цвет или лак с блеском на свои ногти, чтобы создать простой, но элегантный образ.

Цветные ногти

Цветные ногти — это идеальный способ добавить яркости и индивидуальности к своему образу. В этом сезоне популярными являются оттенки розового, оранжевого и синего цветов.

Омбре

Омбре-это техника нанесения лака, которая создает плавный переход от одного цвета к другому. Используйте несколько оттенков одного цвета или смешивайте разные цвета для уникального эффекта.

Абстрактные узоры

Абстрактные узоры стали популярными в этом сезоне. Наносите геометрические фигуры, линии и точки на свои ногти, чтобы создать уникальный дизайн.

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