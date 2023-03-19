В каких джинсах вы будете безупречны: топ-5 стильных фасонов, оказавшихся на пике моды в этом году (фото)
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В моде как клеш, так и черный деним
Невозможно представить ни один базовый гардероб, в том числе весенний, без хотя бы одной пары джинсов. С каждым сезоном появляются новые тенденции, но есть как минимум пять фасонов, которые будут оставаться актуальными на протяжении всего 2023 года.
Подробнее об этом говорится в материале whowhatwear. В любую из пяти этих моделей можно смело инвестировать, уверяют модные эксперты.
Деним – один из главных трендов этого сезона, особенно стильно смотрятся тотал аутфиты. Но также можно сочетать этот атрибут гардероба с другими топами: кардиганом или свитшотом ранней весной или белой футболкой и рубашкой оверсайз в более теплые дни.
Актуальными остаются как классические синие оттенки, так и черный деним. Эстетика 90-х все еще популярна, поэтому одни из фаворитов — модели с высокой посадкой в стиле 90-х. Скинни уже давно вышли из моды, а вот мешковатые фасоны остаются в топе тенденций, как и расклешенные джинсы.
Какие джинсы в моде в 2023 году
Джинсы прямого кроя в стиле 90-х
Черный деним
Тотал деним
Мешковатые джинсы
Расклешенные и широкие джинсы
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