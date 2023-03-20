Лента как тренд 2023 года: как стилизовать в образе, чтобы получалось уместно (фото)

Такой элемент гардероба добавляет завершенности луку

В этом сезоне у нас просто бум на ленты и разнообразные шнурочки среди модных аксессуаров. Актуальные стилизации: как чокер на шею и в волосах, а дальше все зависит только от вашей фантазии.

Персональный стилист Ольга Литвинова отмечает, что особенно интересно смотрятся такие ленты в сочетаниях с чем-то совсем нетипичным, например с байкерской курткой, маскулинным пиджаком, майкой-алкоголичкой и т.д. Получаем идеальный контраст, придающий завершенности образу.

Как стильно носить ленту в 2023 году: идеи

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