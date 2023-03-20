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Лента как тренд 2023 года: как стилизовать в образе, чтобы получалось уместно (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Стилист Ольга Литвинова на своем примере показала, как носить тренд Новость обновлена 20 марта 2023, 07:41
Стилист Ольга Литвинова на своем примере показала, как носить тренд. Фото instagram.com/olha_lit

Такой элемент гардероба добавляет завершенности луку

В этом сезоне у нас просто бум на ленты и разнообразные шнурочки среди модных аксессуаров. Актуальные стилизации: как чокер на шею и в волосах, а дальше все зависит только от вашей фантазии.

Персональный стилист Ольга Литвинова отмечает, что особенно интересно смотрятся такие ленты в сочетаниях с чем-то совсем нетипичным, например с байкерской курткой, маскулинным пиджаком, майкой-алкоголичкой и т.д. Получаем идеальный контраст, придающий завершенности образу.

Как стильно носить ленту в 2023 году: идеи

лента на волосах
лента на волосах
лента на волосах
лента на волосах
лента на шее
лента на шее
лента на обуви
лента на волосах
лента на волосах

Ранее "Телеграф" писал, какие балетки в тренде 2023 года. Ранее мы рассмотрели от сложных до более обычных вариантов стилизаций этой обуви.

Также мы рассказывали о секретах макияжа для тех, кому 50+: они способны визуально сделать лицо моложе, подтянуть контуры и замаскировать морщинки.

Теги:
#Мода #Лента #Тренды