Disney Nails — популярный тренд маникюра-2023: варианты ярких рисунков для самых смелых (фото)
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Посмотрите на самые яркие идеи дизайна ногтей в стиле Disney
Нейл-арты с прикольными дизайнами не уходят в прошлое. Таких ярких рисунков не боятся девушки, которые готовы экспериментировать с внешностью и своим стилем. К примеру, очень трендовым сейчас является маникюр с черепаховым принтом, или блестящий хромированный френч.
К списку "что в моде" отнеслись и нейл-арт в стиле Disney. Многие блогеры отмечают в соцсетях хештег "Disney Nails", пишет gordonua. Так, девушки перед походом в Disneyland делают тематический маникюр, а позже показывают на фото на фоне развлекательного парка. Очень популярен в 2023 году Disney Nails в обладательниц как длинных, так и коротких ногтей.
Голубой маникюр с яркими элементами декора в виде воздушных шаров и белых облаков:
Ярко-розовый маникюр с узнаваемой Disney-палитрой:
Вариант дизайна Disney Nails для коротких ногтей:
Бледно-розовое покрытие с изображением очертаний Микки Мауса на безымянном пальце:
Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.