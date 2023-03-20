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Disney Nails — популярный тренд маникюра-2023: варианты ярких рисунков для самых смелых (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Маникюр в стиле Disney покоряет сеть Новость обновлена 20 марта 2023, 14:46
Маникюр в стиле Disney покоряет сеть. Фото mykaleidoscope

Посмотрите на самые яркие идеи дизайна ногтей в стиле Disney

Нейл-арты с прикольными дизайнами не уходят в прошлое. Таких ярких рисунков не боятся девушки, которые готовы экспериментировать с внешностью и своим стилем. К примеру, очень трендовым сейчас является маникюр с черепаховым принтом, или блестящий хромированный френч.

К списку "что в моде" отнеслись и нейл-арт в стиле Disney. Многие блогеры отмечают в соцсетях хештег "Disney Nails", пишет gordonua. Так, девушки перед походом в Disneyland делают тематический маникюр, а позже показывают на фото на фоне развлекательного парка. Очень популярен в 2023 году Disney Nails в обладательниц как длинных, так и коротких ногтей.

маникюр микки маус на длинных ногтях

Голубой маникюр с яркими элементами декора в виде воздушных шаров и белых облаков:

Голубой маникюр с воздушными шарами и белыми облаками
Голубой маникюр с воздушными шарами
Голубой маникюр с белыми облаками

Ярко-розовый маникюр с узнаваемой Disney-палитрой:

Ярко-розовый маникюр Disney
Ярко-розовый маникюр Disney
Ярко-розовый маникюр Disney

Вариант дизайна Disney Nails для коротких ногтей:

маникюр с микки маусом

Бледно-розовое покрытие с изображением очертаний Микки Мауса на безымянном пальце:

маникюр с микки маусом

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

Теги:
#Мода #Маникюр #Walt Disney