За этими вещами охотятся самые ярые модницы: топ-9 трендов весны 2023 (фото)

Вещи, которые следует добавить к своему весеннему гардеробу в 2023 году

Новые модные тренды и тенденции появляются каждый сезон, поэтому часто бывает сложно выделить, какие вещи стильные, а какие уже нет. Поэтому важно постоянно быть в курсе модных новостей, чтобы знать, что сейчас актуально, а что нет.

Стилист Яна Платонова в своем модном блоге в Инстаграме опубликовала пост, в котором рассказала, как тренды и отдельные течения, которые показывают на подиумах именитые дизайнеры, воплощаются в конкретных вещах. Модный эксперт отметила, что за вещами из ее подборки охотятся самые ярые модницы.

"P.S. Вам точно не нужно это все, а может, и вообще ничего из перечисленного. Выбирайте тренды по зову души" — пишет стилист.

Модные тренды весны 2023

Бомберы

Жемчужины

Макси юбки и платья

Повязки на голову

Юбки А-силуэта

Сумки из денима

Skinny scarf

Балетки

Кеды Adidas

Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.