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За этими вещами охотятся самые ярые модницы: топ-9 трендов весны 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ключевые тренды весны 2023 Новость обновлена 20 марта 2023, 17:47
Ключевые тренды весны 2023. Фото pexels.com

Вещи, которые следует добавить к своему весеннему гардеробу в 2023 году

Новые модные тренды и тенденции появляются каждый сезон, поэтому часто бывает сложно выделить, какие вещи стильные, а какие уже нет. Поэтому важно постоянно быть в курсе модных новостей, чтобы знать, что сейчас актуально, а что нет.

Стилист Яна Платонова в своем модном блоге в Инстаграме опубликовала пост, в котором рассказала, как тренды и отдельные течения, которые показывают на подиумах именитые дизайнеры, воплощаются в конкретных вещах. Модный эксперт отметила, что за вещами из ее подборки охотятся самые ярые модницы.

"P.S. Вам точно не нужно это все, а может, и вообще ничего из перечисленного. Выбирайте тренды по зову души" — пишет стилист.

Модные тренды весны 2023

  • Бомберы
Ключевые тренды весны 2023
  • Жемчужины
Ключевые тренды весны 2023
  • Макси юбки и платья
Ключевые тренды весны 2023
  • Повязки на голову
Ключевые тренды весны 2023
  • Юбки А-силуэта
Ключевые тренды весны 2023
  • Сумки из денима
Ключевые тренды весны 2023
  • Skinny scarf
Ключевые тренды весны 2023
  • Балетки
Ключевые тренды весны 2023
  • Кеды Adidas
Ключевые тренды весны 2023

Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.

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#Мода #Женская мода #Тренди