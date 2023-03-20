За этими вещами охотятся самые ярые модницы: топ-9 трендов весны 2023 (фото)
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Вещи, которые следует добавить к своему весеннему гардеробу в 2023 году
Новые модные тренды и тенденции появляются каждый сезон, поэтому часто бывает сложно выделить, какие вещи стильные, а какие уже нет. Поэтому важно постоянно быть в курсе модных новостей, чтобы знать, что сейчас актуально, а что нет.
Стилист Яна Платонова в своем модном блоге в Инстаграме опубликовала пост, в котором рассказала, как тренды и отдельные течения, которые показывают на подиумах именитые дизайнеры, воплощаются в конкретных вещах. Модный эксперт отметила, что за вещами из ее подборки охотятся самые ярые модницы.
"P.S. Вам точно не нужно это все, а может, и вообще ничего из перечисленного. Выбирайте тренды по зову души" — пишет стилист.
Модные тренды весны 2023
- Бомберы
- Жемчужины
- Макси юбки и платья
- Повязки на голову
- Юбки А-силуэта
- Сумки из денима
- Skinny scarf
- Балетки
- Кеды Adidas
Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.