Балетки, ковбойские мюли и еще 7 трендов весны: какую обувь выбрать, если хотите быть в тренде (фото)
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Тренды позволяют выбрать одновременно стильную и удобную пару обуви
В этом сезоне дизайнеры удивили разнообразием туфлей, сапог, слингбеков и не только. В моду вернулись балетки, а вот массивные кроссовки постепенно уходят с пьедестала. Какую же обувь выбрать на весну-2023?
Подробнее об этом рассказывает украинский стилист Матвей Калугин в своем блоге в Instagram. По его словам, стоит обратить внимание как минимум на девять обувных трендов этого сезона.
Итак, стилист предлагает носить этой весной балетки необычной фактуры. Бархат, сатин или жаккард привнесут нотку романтизма и элегантности в повседневные образы.
На смену массивным пришли низкие, аккуратные кроссовки. Модницы охотятся за двумя моделями — Adidas Samba и Adidas Gazelle.
Остроносые слингбеки – еще один тренд. Стилист отмечает, что это выразительная, элегантная и мегауниверсальная модель обуви. Более того, эта пара оптически удлиняет рост, особенно на контрасте с широким низом.
Туфли а-ля Мэри Джейн не выходят из трендов уже который сезон. Но теперь на первый план вышли модели с каблуком.
Деним остается в фаворитах, в том числе если говорить об обувных тенденциях. Так что обувь из денима – модный вариант. Джинсовая фактура приобретает все более "сумасшедшие" формы, такая обувь пропитана духом бунтарства, отмечает Калугин.
Байкерские сапоги не менее эффектны. Идеально подойдут для ярких и экспериментальных весенних образов.
Ковбойские мюли, по словам стилиста, привносят в образы остроты, выразительности и довольно гибки в плане сочетаний. Так что присмотритесь и к этому тренду.
Волноподобная платформа – писк моды. Изогнутая и фактурная, она мгновенно превращает обычные босоножки или сапоги в полноценный арт-объект, отмечает модный эксперт.
Шипы и заклепки украшают обувь в этом сезоне. Если вам близка эстетика панка, то вам точно стоит примерить что-то подобное.
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