Балетки, ковбойские мюли и еще 7 трендов весны: какую обувь выбрать, если хотите быть в тренде (фото)

Тренды позволяют выбрать одновременно стильную и удобную пару обуви

В этом сезоне дизайнеры удивили разнообразием туфлей, сапог, слингбеков и не только. В моду вернулись балетки, а вот массивные кроссовки постепенно уходят с пьедестала. Какую же обувь выбрать на весну-2023?

Подробнее об этом рассказывает украинский стилист Матвей Калугин в своем блоге в Instagram. По его словам, стоит обратить внимание как минимум на девять обувных трендов этого сезона.

Итак, стилист предлагает носить этой весной балетки необычной фактуры. Бархат, сатин или жаккард привнесут нотку романтизма и элегантности в повседневные образы.

На смену массивным пришли низкие, аккуратные кроссовки. Модницы охотятся за двумя моделями — Adidas Samba и Adidas Gazelle.

Остроносые слингбеки – еще один тренд. Стилист отмечает, что это выразительная, элегантная и мегауниверсальная модель обуви. Более того, эта пара оптически удлиняет рост, особенно на контрасте с широким низом.

Туфли а-ля Мэри Джейн не выходят из трендов уже который сезон. Но теперь на первый план вышли модели с каблуком.

Деним остается в фаворитах, в том числе если говорить об обувных тенденциях. Так что обувь из денима – модный вариант. Джинсовая фактура приобретает все более "сумасшедшие" формы, такая обувь пропитана духом бунтарства, отмечает Калугин.

Байкерские сапоги не менее эффектны. Идеально подойдут для ярких и экспериментальных весенних образов.

Ковбойские мюли, по словам стилиста, привносят в образы остроты, выразительности и довольно гибки в плане сочетаний. Так что присмотритесь и к этому тренду.

Волноподобная платформа – писк моды. Изогнутая и фактурная, она мгновенно превращает обычные босоножки или сапоги в полноценный арт-объект, отмечает модный эксперт.

Шипы и заклепки украшают обувь в этом сезоне. Если вам близка эстетика панка, то вам точно стоит примерить что-то подобное.

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