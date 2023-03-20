Не только под платье: с чем носить балетки - самую трендовую обувь весны-2023 (фото)

В балетках и удобно, и красиво

В этом сезоне в моде уйма вариантов обуви, начиная со слингбеков и заканчивая кроссовками на тонкой подошве. Хитом же стало возвращение одной обувной тенденции – балеток.

Как носить эти туфли весной 2023 года и с какой одеждой сочетать балетки, чтобы выглядеть стильно? Подробнее об этом рассказывает модное издание Elle Ukraine в Instagram.

По словам стилистов, балетки – это тренд, который в 2022 году отметил свое возвращение, а в нынешнем лишь масштабировался. Эта удобная и лаконичная пара обуви продолжает набирать популярность.

С какой же одеждой носить балетки этой весной? Многие считают, что обувь гармонично смотрится с легкими платьями. Это так, но есть и другие варианты для комбинаций. Балетки идеально впишутся в образы с брючными костюмами, кожаными тренчами, юбками макси, джинсами, леопардовым принтом и многими другими трендовыми вещами. Инфлюенсеры и стритстайлеры уже облюбовали этот тренд и смело добавляют балетки в свои аутфиты.

Стильные образы с балетками

Ранее "Телеграф" писал, как выбрать дизайнерскую сумку из люкс-сегмента, чтобы она всегда осталась в моде. Также мы рассказывали, какая еще обувь оказалась в топе тенденций весной 2023 года. Можно подобрать пару, чтобы было и модно, и комфортно.