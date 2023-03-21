Главные цветовые сочетания в образах: как стильно комбинировать оттенки в новом сезоне (фото)

Актуальной остается трендовая стилизация голубого и желтого цветов

В одежде оттенки играют не менее важную роль, чем аксессуары или обувь. Чтобы быть "в тренде", разнообразные цвета в образах нужно еще уметь правильно совмещать между собой. И речь не о модных оттенках, а именно о модной стилизации.

Весной большинство из нас стремится к свету, яркости и краскам, поэтому с первыми мартовскими лучами солнца в наши гардеробы начинает проникать все больше цветов. ELLE Ukraine назвал шесть главных цветовых сочетаний сезона весна-лето – 2023: как ярких, так и нейтральных.

Одно из самых модных и патриотических для украинцев цветовых сочетаний теплых сезонов — желтый и голубой. Последний, кстати, может быть "в паре" с красным цветом, а желтый – с фиолетовым – почти пурпурным.

Красный + бежевый

Желтый + фиолетовый

Зеленый + розовый

Голубой + красный

Голубой + желтый

Серый + белый

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