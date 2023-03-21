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Главные цветовые сочетания в образах: как стильно комбинировать оттенки в новом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Главные цветовые сочетания сезона весна-лето 2023 Новость обновлена 21 марта 2023, 07:48
Главные цветовые сочетания сезона весна-лето 2023. Фото freepik.com

Актуальной остается трендовая стилизация голубого и желтого цветов

В одежде оттенки играют не менее важную роль, чем аксессуары или обувь. Чтобы быть "в тренде", разнообразные цвета в образах нужно еще уметь правильно совмещать между собой. И речь не о модных оттенках, а именно о модной стилизации.

Весной большинство из нас стремится к свету, яркости и краскам, поэтому с первыми мартовскими лучами солнца в наши гардеробы начинает проникать все больше цветов. ELLE Ukraine назвал шесть главных цветовых сочетаний сезона весна-лето – 2023: как ярких, так и нейтральных.

Одно из самых модных и патриотических для украинцев цветовых сочетаний теплых сезонов — желтый и голубой. Последний, кстати, может быть "в паре" с красным цветом, а желтый – с фиолетовым – почти пурпурным.

Красный + бежевый

девушка на подиуме

Желтый + фиолетовый

модель на подиуме

Зеленый + розовый

зеленая сумка

Голубой + красный

синее платье на девушке

Голубой + желтый

голубовато желтая одежда

Серый + белый

пальто на темнокожей девушке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

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Теги:
#Мода #Тренды #Модные цвета