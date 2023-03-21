Главные цветовые сочетания в образах: как стильно комбинировать оттенки в новом сезоне (фото)
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Актуальной остается трендовая стилизация голубого и желтого цветов
В одежде оттенки играют не менее важную роль, чем аксессуары или обувь. Чтобы быть "в тренде", разнообразные цвета в образах нужно еще уметь правильно совмещать между собой. И речь не о модных оттенках, а именно о модной стилизации.
Весной большинство из нас стремится к свету, яркости и краскам, поэтому с первыми мартовскими лучами солнца в наши гардеробы начинает проникать все больше цветов. ELLE Ukraine назвал шесть главных цветовых сочетаний сезона весна-лето – 2023: как ярких, так и нейтральных.
Одно из самых модных и патриотических для украинцев цветовых сочетаний теплых сезонов — желтый и голубой. Последний, кстати, может быть "в паре" с красным цветом, а желтый – с фиолетовым – почти пурпурным.
Красный + бежевый
Желтый + фиолетовый
Зеленый + розовый
Голубой + красный
Голубой + желтый
Серый + белый
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