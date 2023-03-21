Девять трендов маникюра этой весной: какой цвет лака и дизайн украсит ваши ногти (фото)
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С помощью маникюра вы сможете подчеркнуть вашу осведомленность в модных тенденциях
Весной хочется добавить красок в свою жизнь, самый простой способ сделать это – яркий маникюр. В трендах этого сезона много сочных оттенков, хотя и любительницы минималистичного покрытия найдут свой вариант.
Какой дизайн маникюра выбрать и каким лаком накрасить ногти, чтобы быть в тренде этой весной? Подробнее о девяти горячих тенденциях нейл-арта пишет Cosmopolitan.
В этом году весенние нейл-тенденции весьма разнообразны и включают в себя, как простые пастельные и нейтральные цвет, так и аккуратные или крупные украшения для ногтей. Мастер по маникюру Ашмита Лама выделила девять трендов весны 2023 года, которые популярные ее клиентов.
Многие черпают идеи для маникюра у знаменитостей. К примеру, ярко-желтый цвет носит на ногтях в этом сезоне современная королева стиля Хейли Бибер.
Тренды маникюра весной-2023
Кобальтово-синий цвет
Цветочный дизайн
Ярко-зеленые ногти
Микрофренч
Украшения для ногтей
Лимонадно-желтый цвет
Цвет блеска для губ
3D-украшения
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