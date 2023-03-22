Остались с нами и в 2023 году: топ-6 трендов из 2022 года будут актуальны и этой весной (фото)
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Хорошие новости для всех модниц
Каждый сезон дизайнеры представляют все новые и новые модные тренды и тенденции, за которыми не всегда успеваешь уследить. Однако анализируя модные показы брендов, можно заметить, что много тех трендов, которые были в 2022 году, остаются на пике актуальности и в 2023.
Стилист Ирина, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником lookbyirinka, на своей странице в соцсети рассказала о нескольких трендах 2022 года, которые остались с нами и в 2023. Отметим, что хоть тренды и те же, однако их "исполнение" немного все же изменилось.
Тренды, перешедшие с 2022 года в 2023
- Юбки мини — экстремальное мини переходит и в весенне-летний сезон, изменятся только ткани, то есть они станут более легкими и принтованными.
- Юбки макси — изменится только ткань: легкие юбки разного цвета, максимально длинные и из летающих нежных тканей.
- Корсеты также остаются с нами, но наибольшую популярность в этом году получат корсеты из денима.
- Куртка Бомбер — все остается неизменным, то есть куртки из разных тканей и максимально оверсайз.
- Брюки Карго — их актуальность пока не снижается. Только самые популярные модели в 2023 году в стиле милитари и карго из легких сатиновых тканей в летней цветовой гамме.
- Total denim — такие образы максимально легко комбинировать и они очень простые в использовании. Изменения в этом сезоне будут только в том, что в летний период тотал джинс образы будут представлены в цветном дениме на любой вкус, а также то, что сочетать можно как темный, так и светлый джинс в одном образе.
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