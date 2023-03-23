Какой маникюр выглядит дорого и стильно: советы опытного нейл-мастера (фото)

Обилие украшения и броский дизайн маникюра точно не украсят ваши ногти

Маникюр – такая же часть образа, как и аксессуары, к примеру. В каждом сезоне проявляются свои тренды нейл-арта, но всегда остаются в моде ухоженные ногти. С особым маникюром вы будете выглядеть роскошно и богато.

О секретах тренда Rich-Girl Nails – так называемый маникюр богатой девушки — рассказывает известный нейл-мастер Том Бачик. Об этом пишет Popsugar.

Так, ногти в стиле богатых девушек оказались популярной тенденций в 2023 году после того, как такие звезды, как Дженнифер Лопес, Марсаи Мартин и Хейли Стейнфилд добавили ее в свои образы. Этом минималистический, натуральный и очень шикарный маникюр. Ногти "богатой девушки", по мнению мастера, это современная интерпретация утонченной классики.

Если говорить об оттенках Rich-Girl Nails, то это приглушенные и сдержанные тона. "Этот цвет — кремовый, нюдовый с полным покрытием, отдает дань уважения бежевому вдохновению, изначально увиденному у Chanel": отметил нейл-мастер.

Поскольку тенденция "богатого маникюра" связана с цветом, вы можете носить его на любой форме ногтей. Такой маникюр идеально подходит для круглогодичного ношения благодаря минималистичному стилю.

Какой маникюр выглядит дорого и стильно

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр в моде в этом году. Больший выбор идей у тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Разноцветный и сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов.