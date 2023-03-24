Трендовые принты 2023 года: как "приручить" животные расцветки (фото)

С подобными принтами стоит быть очень осторожными и не переусердствовать

Изучить полностью все модные тенденции и тренды 2023 года — миссия невыполнима, однако можно сделать акцент на нескольких деталях. К примеру на принтах.

Стилист Ирина, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником lookbyirinka, на своей странице в соцсети выделила топ-3 принта, которые будут очень популярными в 2023 году. Отметим, что все они хищные.

Также модный эксперт подчеркнула, что какой бы вы ни выбрали принт для своего гардероба, главное его уместность в вашем образе и "доза". Стилист советует начать с минимума, и добавлять по одной вещи трендовых принтов в один образ.

Трендовые принты 2023 года

Леопардовый принт — он с нами очень давно и почти каждый год мы видим его на модных показах и этот год не исключение. Это довольно агрессивный принт и в обычной жизни надо уметь достаточно дозированно подбирать его к своему образу, но в этом году дизайнеры пошли еще дальше и показали тотал леопард, то есть весь образ в леопардовом принте, в том числе сумки и обувь.

Принт зебра — также с прошлого сезона с нами остается. Конечно, немного в меньшем количестве, но он все же присутствовал на показах. Этот принт более спокойный так как основные цвета у него это ахроматические цвета, то есть черно-белая гамма. Этот принт достаточно легко вписать в образы на каждый день. К примеру можно добавить всего лишь сумочку или обувь и образ будет выглядеть современно и стильно, но без фанатизма.

Змеиный — и этот принт вырвался в лидеры в этом году. Его также было невероятно много на подиумах. И в этом году дизайнеры решили со змеиным принтом сделать все что угодно. Сумки и обувь это уже понятно, но в 2023 году добавили также кожаные плащи и куртки, брюки и юбки, платья и многое другое.

Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.