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Какие кроссовки в моде этой весной: топ-8 трендовых пар, за которыми охотятся модницы по всему миру (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Самая модная модель этого сезона Новость обновлена 24 марта 2023, 18:53
Самая модная модель этого сезона. Фото Getty Images

Массивные кроссовки уходят на второй план, пока ретрофасоны покоряют стритстайлеров

Весной выбор обуви приятно впечатляет, ведь в трендах как классические лоферы и балетки, так и спортивные кеды. Что касается кроссовок, то более массивные модели утратили актуальность, а в моду вернулись пары на плоской подошве. Ретромодели а-ля Adidas Samba – последний тренд, за которым охотятся стритстайлеры по всему миру.

Какие кроссовки в тренде весной 2023 года? Подробнее об этом рассказывает проект modeis.me на своей странице в Instagram.

Так, модель популярной марки Adidas Samba стала актуальна еще ранее и не сбавляет оборотов в этом сезоне. Такие кроссовки носят топовые инфлюенсеры и стритстайлеры. В результате найти желанную модель и размер сегодня не так легко и быстро.

На волне популярности Samba другие модели Adidas тоже начали привлекать к себе внимание, отмечают стилисты. Тренд на тонкой подошве укрепляется, в том числе благодаря коллаборациям с Sporty&Rich, Gucci, Ronnie Fieg.

По словам стилистов, найти ретрокроссовки сейчас можно во всех ценовых сегментах. Стоит обратить внимание на восемь пар самых популярных, которые впишутся в ваши весенние образы. В числе модных кроссовок на весну-2023:

  • Rag & Bone Retro Legacy
  • Maison Margiela REPLICA
  • Adidas — Samba и Gazelle
  • Onitsuka Tiger DD Trainer
  • Toteme Sneakers
  • Loewe Flow Runner
  • Celine Trainer Low

Какие кроссовки в моде в 2023 году

Toteme Sneakers
Loewe Flow Runner
Maison Margiela REPLICA
Celine Trainer Low
Onitsuka Tiger DD Trainer
Rag & Bone Retro Legacy
Adidas Gazelle
Adidas Samba

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать актуальные джинсы в этом сезоне. В моде разнообразные фасоны, в том числе клеш.

Теги:
#Обувь #Кроссовки #Тренды