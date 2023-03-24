Какие кроссовки в моде этой весной: топ-8 трендовых пар, за которыми охотятся модницы по всему миру (фото)
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Массивные кроссовки уходят на второй план, пока ретрофасоны покоряют стритстайлеров
Весной выбор обуви приятно впечатляет, ведь в трендах как классические лоферы и балетки, так и спортивные кеды. Что касается кроссовок, то более массивные модели утратили актуальность, а в моду вернулись пары на плоской подошве. Ретромодели а-ля Adidas Samba – последний тренд, за которым охотятся стритстайлеры по всему миру.
Какие кроссовки в тренде весной 2023 года? Подробнее об этом рассказывает проект modeis.me на своей странице в Instagram.
Так, модель популярной марки Adidas Samba стала актуальна еще ранее и не сбавляет оборотов в этом сезоне. Такие кроссовки носят топовые инфлюенсеры и стритстайлеры. В результате найти желанную модель и размер сегодня не так легко и быстро.
На волне популярности Samba другие модели Adidas тоже начали привлекать к себе внимание, отмечают стилисты. Тренд на тонкой подошве укрепляется, в том числе благодаря коллаборациям с Sporty&Rich, Gucci, Ronnie Fieg.
По словам стилистов, найти ретрокроссовки сейчас можно во всех ценовых сегментах. Стоит обратить внимание на восемь пар самых популярных, которые впишутся в ваши весенние образы. В числе модных кроссовок на весну-2023:
- Rag & Bone Retro Legacy
- Maison Margiela REPLICA
- Adidas — Samba и Gazelle
- Onitsuka Tiger DD Trainer
- Toteme Sneakers
- Loewe Flow Runner
- Celine Trainer Low
Какие кроссовки в моде в 2023 году
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